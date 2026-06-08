Izraelska vojska saopštila je da je iz Jemena lansirana raketa koja ide ka izraelskoj teritoriji.

U Tel Avivu su se oglasile sirene koje upozoravaju na vazdušnu opasnost.

Najmanje dve osobe su poginule, a 11 ih je povređeno u izraelskom napadu na južno predgrađe Bejruta, tvrde libanski zvaničnici. Izraelska vojska, međutim, saopštila je da je meta vazdušnog napada komandno mesto militantne grupe Hezbolah.

Iran, u međuvremenu, ispalio je 10 balističke rakete na Izrael, kao odgovor na napad u Libanu, dok je izraelska vojska navela da su odbijeni svi napada, kao i da nema štete i povređenih.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, istovremeno, izjavio je da SAD "nisu posvećene prekidu vatre, niti veruju u dijalog", kao i da su, nakon izraelskog napada u Libanu, američke i izraelske baze i imovina u regionu "legitimne mete".

Sa druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se Hezbolah u južnom Libanu povlači usled kontinuiranih operacija izraelskih snaga i upozorio da će Tel Aviv snažno odgovoriti na svaki napad tokom krhkog primirja postignutog sa ovim pokretom.

Američki predsednik Donald Tramp, u međuvremenu, izjavio je da ne planira da povuče oko 50.000 američkih vojnika koji su uključeni u rat sa Iranom, dok SAD "ne završe" posao u toj zemlji, kao i da ne smatra da su vojnici u opasnosti.

Tramp je saopštio i da neće odmrzavati iranska sredstva, niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što SAD i Iran postignu sporazum.

Za to vreme, iranski zvaničnici su poručili da bi Iran, nakon što budu uklonjene sve pretnje koje postavljaju SAD i njihovi saveznici, mogao da postavi rok od 30 dana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza pod iranskom kontrolom.