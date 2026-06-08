Četiri osobe izgubile su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju oko 12.25 časova na severnoj obilaznici kod Virovitice.

Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovala dva automobila koja su nakon silovitog udara potpuno uništena. Jedno vozilo završilo je prevrnuto na krovu, što svedoči o jačini sudara.

Na mesto nesreće odmah su upućene hitne službe, a angažovan je i helikopter zbog težine situacije.

Iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Suhopolje saopšteno je da su dve osobe stradale na licu mesta. Još troje ljudi davalo je znake života nakon nesreće, ali su dve osobe kasnije podlegle teškim povredama.

Portparolka Policijske uprave virovitičko-podravske Ljiljana Rumenjak potvrdila je da je jedna osoba povređena i prevezena u Opštu bolnicu u Virovitici radi daljeg lečenja.

Zbog uviđaja i uklanjanja posledica nesreće, državna saobraćajnica DC 538 zatvorena je za saobraćaj. Istragu na mestu događaja vodi zamenik Županijskog državnog tužioca iz Bjelovara, koji treba da utvrdi sve okolnosti ove tragedije.