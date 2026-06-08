"Parlamentarni izbori održani su 7. juna 2026. godine, a pobedila je stranka Građanskog ugovora. Stranka Građanskog ugovora će sama formirati vladu", rekao je Pašinjan tokom konferencije za novinare emitovanoj na lokalnim medijima, prenosi TASS.

Prema poslednjim podacima Centralne izborne komisije Jermenije, na osnovu podataka sa 1.488 od 2.005 biračkih mesta, stranka Građanski ugovor i dalje vodi, ali je prvi put pala ispod cenzusa od 50 odsto, pa trenutno ima 49,44 odsto glasova.

Blok "Jaka Jermenija" biznismena Samvela Karapetjana osvojio je 23,68 odsto, dok je blok "Jermenija" bivšeg predsednika Roberta Kočarjana osvojio 9,96 odsto.

Izlaznost birača bila je 58,97 odsto.

Glasanje na parlamentarnim izborima u Jermeniji završeno je u nedelju u 20 časova po lokalnom vremenu.