Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić stavljaju tačku na brak, a ovo nije prvi put da javnost poteže priču o njihovom razvodu.

Pre dve i po godine su svi brujali o tome da je njihovoj ljubavi došao kraj. Ni Jelisaveta ni Miloš se tada nisu oglašavali povodom spekulacija, sve do jedne utakmice kada je košarkaš imao upečatljivu rekaciju.

Nakon završenog meča je govorio o rezultatima svoje ekipe kada ga je neko od pripadnika sedme sile upitao da li je istina da se razvodi.

- Večeras vas je bodrila i supruga, da li je to odgovor na sve napise? – glasilo je pitanje, na šta je Miloš kratko rekao: „Uff”, a zatim se okrenuo bez ikakvog odgovora.

Na njegovom licu se tada videlo da je umoran od sličnih pitanja, a sve do danas nikada javno nije govorio na tu temu.

Smuvala 11 godina mlađeg kolegu

Jelisaveta Orašanin je započela ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom, tvrde domaći mediji.

Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića sa kojim ima dvoje dece, glumica je navodno ponovo srećna u ljubavi.

Kako prenosi Blic, Jelisavetin novi izabranik je 11 godina mlađi kolega Pavle Mensur koji je nedavno objavio i fotografiju kako se ljube.

Izvor blizak paru za je otkrio detalje ove romanse i istakao da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik.

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