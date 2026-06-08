Grčko ostrvo Evija jutros je pogodio zemljotres jačine 4,3 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar zemljotresa bio je na dubini od četiri kilometra i udaljen 78 kilometara od grada Peristerija. Potres se dogodio u 5.13 časova po lokalnom vremenu i izazvao je uznemirenost među stanovnicima tog područja, naročito imajući u vidu da je Eviju juče pogodio niz zemljotresa od kojih je najsnažniji bio 5,2 stepena, prenosi Prototema.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Zbog kontinuirane seizmičke aktivnosti, vlasti su odlučile da u toj oblasti više osnovnih i srednjih škola ostanu zatvorene, iz predostrožnosti. Vatrogasne službe saopštile su da su u stanju povećane operativne pripravnosti.

Koliko su opasni zemljotresi po Rihterovoj skali?

Ispod 2,0 – uglavnom se ne osećaju, registruju ih samo seizmografi.

– uglavnom se ne osećaju, registruju ih samo seizmografi. 2,0 do 2,9 – slabi potresi, retko izazivaju štetu.

– slabi potresi, retko izazivaju štetu. 3,0 do 3,9 – osete ih stanovnici, ali uglavnom bez posledica.

– osete ih stanovnici, ali uglavnom bez posledica. 4,0 do 4,9 – umereni potresi, mogu da izazovu manje štete na starijim objektima.

– umereni potresi, mogu da izazovu manje štete na starijim objektima. 5,0 do 5,9 – jaki potresi, mogu da oštete zgrade i infrastrukturu.

– jaki potresi, mogu da oštete zgrade i infrastrukturu. 6,0 do 6,9 – veoma jaki, izazivaju ozbiljna oštećenja na naseljenim područjima.

– veoma jaki, izazivaju ozbiljna oštećenja na naseljenim područjima. 7,0 do 7,9 – razorni zemljotresi sa velikim materijalnim posledicama.

– razorni zemljotresi sa velikim materijalnim posledicama. 8,0 i više – katastrofalni potresi koji mogu da izazovu ogromna razaranja na širokom području.

Potres od 4,3 stepena, kakav je jutros pogodio Eviju, smatra se umerenim. Najčešće izaziva snažno podrhtavanje tla koje stanovnici jasno osećaju, ali obično ne dovodi do ozbiljnih oštećenja. Međutim, pošto je Eviju juče pogodio i zemljotres od 5,2 stepena, vlasti situaciju prate sa dodatnim oprezom zbog mogućih naknadnih potresa.