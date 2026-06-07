Francuska i Kipar će u ponedeljak potpisati sporazum kojim će francuske trupe dobiti mogućnost da budu raspoređene na teritoriji ostrva, prenosi list "Politico", pozivajući se na visoke zvaničnike kiparske vlade.

Krajem aprila predsednik Kipra Nikos Hristodulidis izjavio je da će Francuska rasporediti trupe na Kipru „u humanitarne svrhe“.

"Francuska i Kipar će u ponedeljak potpisati sporazum o statusu snaga, koji će Parizu omogućiti da raspoređuje trupe na mediteranskom ostrvu", navodi se u tekstu, pozivajući se na visoke zvaničnike.

U članku se naglašava da će dokument potpisati ministri odbrane Francuske i Kipra, Katrin Votren i Vasilis Palmas, istog dana kada će učestvovati na neformalnom sastanku Saveta Evropske unije za spoljne poslove.

Prema navodima u članku, sporazum će definisati pravni status i uslove pod kojima će francuske oružane snage moći da budu raspoređene na Kipru.

Takođe će regulisati način izvođenja vojnih aktivnosti i vežbi na ostrvu, uključujući zajedničke vojne vežbe francuskih i kiparskih snaga, kao i druga pitanja vezana za saradnju dve zemlje u oblasti odbrane i bezbednosti.

Sporazum o statusu snaga predstavlja pravni okvir kojim se uređuju prava, obaveze i uslovi boravka stranih vojnih snaga na teritoriji druge države. U ovom slučaju, dokument će omogućiti Francuskoj da formalno koristi Kipar kao tačku za raspoređivanje svojih snaga i izvođenje aktivnosti u istočnom Mediteranu, u skladu sa dogovorenim uslovima između dve države.

U tekstu se ne navodi broj vojnika koji bi mogli biti raspoređeni na ostrvu, niti vremenski okvir njihovog prisustva. Takođe nisu izneti dodatni detalji o konkretnim humanitarnim misijama na koje je ranije ukazao predsednik Kipra Nikos Hristodulidis.

Kako prenosi Politico, potpisivanje sporazuma predstavlja novi korak u jačanju odbrambene saradnje između Francuske i Kipra u trenutku kada se pitanja bezbednosti i stabilnosti u istočnom Mediteranu nalaze među važnim temama evropske spoljne i bezbednosne politike.

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