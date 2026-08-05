Međutim, upravo u tome leži trik – na slici se krije još jedna mačka koju mnogi uopšte ne primete.

Zbog toga je ova optička iluzija postala pravi hit na društvenim mrežama. Korisnici pokušavaju da za manje od 15 sekundi pronađu skriveni detalj, dok mnogi priznaju da su odustali i pre nego što su shvatili gde bi uopšte trebalo da gledaju.

Na prvi pogled mozak registruje ono što je najuočljivije. Većina ljudi odmah primeti dve žene i crnu mačku pored njih, a zatim prestane da traži. Upravo zato druga mačka ostaje neprimećena.

Ovakve mozgalice privlače veliku pažnju jer pokazuju koliko ljudi različito obrađuju iste vizuelne informacije. Dok neki gotovo trenutno uoče skriveni detalj, drugima je potrebno mnogo više vremena da promene ugao posmatranja.

Ključ nije u brzom gledanju slike, već u tome da obratite pažnju na mesta na kojima ne očekujete da se krije rešenje. Kreatori ovakvih iluzija upravo zato skrivaju detalje u oblicima, senkama ili predmetima koji na prvi pogled deluju sasvim obično.

Ako još niste pronašli drugu mačku, ne odustajte odmah. Umesto da posmatrate samo sto, pod ili prostor oko žena, pažljivo pogledajte njihov izgled.

Mala pomoć može vam olakšati potragu – usmerite pažnju na šešir žene koja sedi sa leve strane. Upravo tu krije se detalj koji je mnogima promakao, iako im je sve vreme bio pred očima.

Bez obzira na to da li ste rešenje pronašli za nekoliko sekundi ili vam je trebalo malo više vremena, ovakve optičke iluzije odličan su način da testirate pažnju i zabavite se, a upravo zato redovno osvajaju društvene mreže.