Kako prenosi portal „Aksios” (Axios), američki komandanti su prvi put u 12 dana, koliko traje obnova neprijateljstava, upotrebili bombardere B-1 za udare na iranske ciljeve.

Letelice sposobne da nose do 24 teške bombe mase oko 900 kilograma ili desetine krstarećih raketa poletele su iz vazduhoplovne baze u Velikoj Britaniji. Upotreba ovakvih letelica na malim visinama i pri nadzvučnim brzinama ukazuje na značajnu eskalaciju američke vojne kampanje.

Američka centralna komanda (CENTCOM) u svom saopštenju nije pomenula angažovanje bombardera B-1. „Snage Centralne komande gađale su iranske centre za vojne operacije, pomorske objekte, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu kako bi dodatno oslabile sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu u Ormuskom moreuzu”, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Uprkos eskalaciji udara, iranske vlasti nisu promenile svoj stav o Ormuskom moreuzu i nastavljaju sa napadima na američke baze.

Američki predsednik je zapretio udarima na mostove i elektrane, uključujući i objekte u Teheranu, ukoliko se nastavi sa napadima na brodove. Kao odgovor na to, Iran je izrazio spremnost da napadne infrastrukturu zemalja Persijskog zaliva koje su saveznici Vašingtona.

U međuvremenu, Hutski pobunjenici su prvi put napali saudijske brodove otkako je objavljena blokada saudijskih luka. Portparol Pentagona je sugerisao da iza ovih akcija stoji Iran, koji nastoji da otvori novi front u Crvenom moru. Kao rezultat toga, nekoliko komercijalnih brodova je promenilo kurs, plašeći se napada u Bab el-Mandebskom moreuzu.

Katarski posrednici trenutno pregovaraju sa predstavnicima Sjedinjenih Država, Irana i Omana o nastavku plovidbe u Ormuskom moreuzu i prekidu vatre. Međutim, prema regionalnim izvorima, iransko rukovodstvo je do sada odbacilo predložene inicijative. Tramp je izrazio uverenje da će, pod pritiskom udara, Iran uskoro biti spreman da postigne dogovor.