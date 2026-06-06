Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 73 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Građani Siska kažu da su čuli tutnjavu. Potres se osetio i u drugim delovima Hrvatske.

"Petrinja, udara", pisali su građani na EMSC, prenosi Telegraf.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.