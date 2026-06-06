"Nakon incidenta sa morskim dronom pronađenim u blizini grčkog ostrva Lefkada, ukrajinska strana izražava zahvalnost Grčkoj i grčkom narodu na njihovoj nepokolebljivoj podršci našoj zemlji od prvih dana potpune invazije Rusije. Ukrajina visoko ceni svoje prijateljske odnose sa Grčkom", rekao je Tihi u objavi na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovoj oceni, aktuelni izazovi međunarodnoj i regionalnoj bezbednosti, posebno pomorskoj bezbednosti i aktivnosti ruske "flote u senci" predstavljaju zajedničku brigu i Grčke i Ukrajine.
Kako kaže, Ukrajina ističe svoju posvećenost normama međunarodnog prava i principima civilne pomorske bezbednosti, ističući svoj interes da se slični događaji spreče u budućnosti.
"U tom smislu, ukrajinska strana izražava izvinjenje zbog incidenta, naglašavajući da je on rezultat okolnosti izazvanih tekućom ruskom agresijom protiv Ukrajine", naglasio je Tihi.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine dodao je da je ukrajinska strana uverena da ovaj incident, baš kao i slični događaji u drugim regionima, "pokazuje da ruska tekuća agresija protiv Ukrajine predstavlja pretnju ne samo njegovoj zemlji već i susednim prijateljskim državama, Evropi i svetu u celini".
"Ukrajina ostaje posvećena, zajedno sa Grčkom, daljem produbljivanju prijateljskih odnosa između naše dve zemlje i razvoju konstruktivnog dijaloga u svim oblastima od obostranog interesa", zaključio je Tihi.
Početkom maja, bespilotno plovilo otkriveno je u vodama kod Lefkade u Jonskom moru i identifikovano od strane zvaničnika kao ukrajinski dron Magura V3. Prvi nalazi ukazali su da je bespilotno plovilo sadržalo detonatore, ali ne i eksploziv.
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