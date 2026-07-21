Muškarac optužen za ubistvo bivše britanske ministarke En Videkomb, kako se sumnja, udario ju je 21 put čekićem u glavu tokom napada u njenom domu, objavio je Rojters u utorak.

Videkomb, bivša poslanica i članica Reformske stranke UK, pronađena je mrtva 9. jula u svom domu na jugozapadu Engleske, dan nakon napada. Policija veruje da je bila meta, ali motiv još nije utvrđen.

Džošua Keri (28) optužen je za njeno ubistvo, pojavio se u utorak na Vestminsterskom sudu u Londonu i nije se izjasnio krivim.

Tužilac Kašif Malik rekao je da je napad snimljen kućnom bezbednosnom kamerom. Prema njegovim rečima, Keri je ušao u njenu kuću i pitao je da li ima bankovne kartice i ličnu kartu. Nosio je rukavice i sakrio čekić pre nego što ju je njime udario 21 put.

Nakon napada, uzeo joj je novčanik i napustio kuću, gde je proveo oko dva minuta, rekao je tužilac.

Videkomb je bila poznata po svojim konzervativnim društvenim stavovima. Bila je ministarka u vladi premijera Džona Mejdžora od 1992. do 1997. godine, a kasnije je bila portparolka organizacije Reform UK za imigraciju i pravosuđe.