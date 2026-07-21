Iako je za leto 2026. planirano otvaranje rekordne 62 turističke ambulante u 11 županija, zbog manjka lekara i medicinskih sestara u julu je u funkciji svega 50 punktova, piše Jutarnji.

Najveći pritisak trpe primorske zdravstvene ustanove koje, uz redovne pacijente, moraju da zbrinu i stotine hiljada turista. Direktor Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa upozorava da sistem iz godine u godinu radi na granici izdržljivosti, jer su kadrovi i sredstva namenjeni lokalnom stanovništvu sve više opterećeni potrebama gostiju tokom letnje sezone.

Prema njegovim rečima, više puta je predlagano da se oko pet odsto boravišne takse usmeri u zdravstveni sistem kako bi se finansirala infrastruktura i dodatni medicinski timovi za turiste, ali taj predlog do sada nije naišao na podršku nadležnih. Smatra da bi upravo oni koji ostvaruju najveću ekonomsku korist od turizma trebalo da učestvuju u finansiranju zdravstvene zaštite posetilaca.

Najteže u Splitu

Posebno je složena situacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Iako je planirano šest turističkih ambulanti, u jednom trenutku tokom jula radile su samo tri – u Splitu, Trogiru i Omišu. Ambulanta u Makarskoj počela je da radi samo vikendom, dok se za Hvar i Supetar pokušava obezbediti kadar kroz prekovremeni rad postojećih lekara i zaposlenih u hitnoj pomoći.

Ministarstvo zdravlja navodi da se dodatni turistički timovi organizuju treću godinu zaredom i da je ovog leta planiran najveći obim rada do sada. Međutim, priznaje da domovi zdravlja imaju velike poteškoće u pronalaženju lekara i medicinskih sestara, zbog čega broj otvorenih ambulanti zaostaje za planom.

Statistika pokazuje da turističke ambulante i dalje preuzimaju samo manji deo opterećenja. Tokom prošle sezone evidentirano je više od 120.000 zdravstvenih intervencija za domaće i strane turiste, ali je svega oko 15.200 pregleda obavljeno upravo u turističkim ambulantama. Većina pacijenata završila je u ordinacijama porodične medicine, hitnoj pomoći ili bolničkim prijemima.

Lekari navode da se turisti najčešće javljaju zbog upala spoljnog uha, stomačnih tegoba i dijareje, manjih povreda, uboda morskih ježeva i opekotina od sunca. Upozoravaju da bi bolje organizovana i dostupnija mreža turističkih ambulanti mogla značajno da rastereti hitne službe, ali samo ukoliko ih bude dovoljno i ako posetioci budu znali gde se nalaze.