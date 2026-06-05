Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS) naređeno je da se pripreme za moguću evakuaciju zbog curenja vazduha, objavila je NASA, a agencije izveštavaju.

Curenje se dešava na ruskoj strani stanice, dodala je NASA. Posadi, koju čine dva američka astronauta, francuski astronaut i ruski kosmonaut, rečeno je za sada da se skloni u svemirsku letelicu Kru Dragon pričvršćenu za stanicu. Svi nose svemirska odela u slučaju da curenje vazduha zahteva hitnu evakuaciju.

Obimna popravka u toku

Portparolka NASA-e Betani Stivens otkrila je u saopštenju da se curenje nalazi u tunelu za prenos servisnog modula Zvezda i da ga je Roskosmos, ruska državna svemirska agencija, popravio koliko je to bilo moguće.

„Curenje je oduvek bio problem koji NASA veoma pažljivo prati. NASA i Roskosmos rade na utvrđivanju uzroka curenja, a Roskosmos se bavi problemom kroz operativne mere za ublažavanje i periodične delimične popravke“, objasnila je ona.

Dodala je da je danas u toku opsežna popravka, u kojoj su sva četiri člana SpaceX Crew-12 i jedan NASA astronaut poslati u svemirsku letelicu Kru Dragon.

„Nastavljamo da radimo sa našim ruskim kolegama, zajedno sa ostatkom međunarodne zajednice koja podržava svemirsku stanicu, kako bismo postigli trajnije rešenje“, rekla je Stivens.

Neprekidno naseljena poslednjih 26 godina

Međunarodna svemirska stanica je najveća veštačka struktura u svemiru, sa rasponom krila solarnih panela preko 100 metara. Koristi se za sprovođenje eksperimenata u uslovima niske gravitacije i njome upravlja pet svemirskih agencija iz 15 zemalja.

Neprekidno je naseljena od novembra 2000. godine i ima posadu od sedam ljudi koji žive i rade na brodu, putujući brzinom od osam kilometara u sekundi. Pravi 16 orbita oko Zemlje za 24 sata.

Stambeni i radni prostor stanice je veći od prosečne kuće i ima šest spavaćih soba, teretanu i prozor od 360 stepeni. Astronauti i kosmonauti redovno izlaze u svemir kako bi izgradili, održavali i nadogradili MSS.

Doprisnik Skaj njuza Barnabi Papadopulos kaže da bi svaka evakuacija astronauta bila neverovatno teška.

- To je nešto što se nikada nije dogodilo. Šta ako evakuacija nije moguća? Astronauti su na MSS decenijama i ovo je prilično bez presedana. Pitanje je da li mogu da urade ovu popravku u vremenu koje im je potrebno - prokomentarisao je Papadopulos.