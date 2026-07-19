Srbija je pre tri dana sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila Artemis svemirskom programu, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

Ceremoniji potpisivanju prisustvovali su i zamenik administratora NASA Met Anderson, pomoćnik državnog sekretara SAD za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Vesli Bruks, ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac i Marija Gnjatović iz Ministarstva nauke tehnološkog razvoja i inovacija.

Sada, NASA se oglasila povodom ulaska Srbije u Artemis program.

"Dobrodošla u Artemidine sporazume, Srbijo! Srbija se pridružila grupi od 68 drugih nacija potpisivanjem Artemidinih sporazuma, i time se obavezala na bezbedno i mirno istraživanje svemira", piše na njihovom zvaničnom nalogu.

Sporazum Artemis je uspostavljen 2020. godine

"Srbija je opredeljena za istraživanje svemira u miroljubive svrhe, za poštovanje međunarodnog prava, te će i ovaj sporazum doprineti stvaranju jednog povoljnog okvira za naš dalji razvoj. A naravno da ovo ima i simboličku vrednost i politički značaj i da se dešava u sklopu strateškog dijaloga koji je istorijski korak napred u odnosima Srbije i Amerike", naglasio je ranije Đurić.

Prema njegovim rečima, to za Srbiju znači da je u kategoriji zemalja sa kojima Sjedinjene Države ostvaruju partnersku i prijateljsku saradnju.

Sporazum Artemis je uspostavljen 2020. godine, tokom prvog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, kao zajednička inicijativa NASA i Stejt departmenta, uz podršku još sedam država osnivača.

Srbija je 69. zemlja koja je pristupila Sporazumu Artemis Aćords.