NASA je otkrila do sada najveću koncentraciju složenih organskih molekula na Marsu. Reč je o makromolekularnom ugljeniku, osnovnom hemijskom elementu svih poznatih oblika života, pronađenom u sedimentnim stenama unutar kratera Jezero.

Iako ovo otkriće samo po sebi ne dokazuje da je na Marsu nekada postojao život, naučnici ističu da predstavlja važan deo slagalice u razumevanju geološke prošlosti planete.

Rezultati istraživanja objavljeni su 24. juna u naučnom časopisu Science Advances.

Rover "Perseverance" sleteo je u krater Jezero na Marsu 18. februara 2021. godine.

Naučnici veruju da se na tom mestu pre više milijardi godina nalazilo veliko jezero u koje su se ulivale reke, zbog čega se smatra jednom od najperspektivnijih lokacija za tragove za tragovima drevnog života.

„Ovaj krater je nekada bio ispunjen vodom i nanosima koje su donosile reke“, objasnila je istraživačica Ešli Marfi iz Planetarnog naučnog instituta i jedna od autorki studija.

Novo otkriće je posebno značajno jer je makromolekularni ugljenik pronađen u blizini stenskih formacija Cheiava Falls, koji je još prošle godine privukao pažnju naučnika. Ranija istraživanja pokazala su da ta stena sadrži gline i minerale koji na Zemlji odlično čuvaju fosile. Na njenoj površini nalaze se i karakteristični uzorci, poznati kao "leopardove pege", koji podsećaju na tragove koje ostavljaju mikroorganizmi na Zemlji.

Ipak, naučnici upozoravaju da isti obrasci mogu nastati i potpuno prirodnim geološkim procesima, bez prisustva života.

U novom istraživanju naučnici su koristili instrument SHERLOC, koji se nalazi na roveru Perseverance. Instrument su koristili kako bi istražili ugljenik u stenama.

Uprkos uzbudljivom otkriću, naučnici naglašavaju da prisustvo makromolekularnog ugljenika nije potpuni dokaz da je na Marsu postojao život.

„Makromolekularni ugljenik na Marsu ne potvrđuje postojanje života“, rekla je Marfi.

Prema njenim rečima, ova organska jedinjenja mogla su se nastati kao ostaci drevnih mikroorganizama, ali jednako je moguće da su formirana potpuno prirodnim procesima, poput udara meteorita ili hemijskih reakcija u prisustvu vode.

Naučnici smatraju da će konačan odgovor biti moguć tek kada uzorci stena budu dopremljeni na Zemlju i detaljno analizirani u laboratorijama, piše Live Science.