Premijer Slovačke Robert Fico upozorio je da bi incidenti poput današnje eksplozije pomorskog drona u rumunskoj luci Konstanca mogli da predstavljaju uvod u mnogo širi sukob, pa čak i u Treći svetski rat.

Fico je nakon incidenta izrazio solidarnost sa Rumunijom, ali je istovremeno pozvao na hitan dijalog sa Rusijom kako bi se sprečilo dalje podizanje tenzija i izbegli događaji koji bi mogli da imaju nesagledive posledice po Evropu i svet.

Govoreći o mogućim scenarijima, slovački premijer upozorio je da bi posledice mogle biti daleko ozbiljnije ukoliko bi se sličan incident dogodio u naseljenom području neke od država članica NATO-a.

– Zamislite da je takav dron uleteo u stambenu zgradu u zemlji koja je članica NATO-a, Evropske unije, i izazvao velike povrede, možda i smrt ljudi. Na kraju krajeva, ovo bi zaista mogao biti početak Trećeg svetskog rata – rekao je Fico, prenosi slovački portal TA3.

"Moramo da razgovaramo sa Putinom"

Fico je naglasio da ne želi unapred da optužuje bilo koju stranu za incident jer, kako je naveo, trenutno nema dovoljno informacija o okolnostima koje su dovele do eksplozije.

Ipak, poručio je da Evropa mora da pronađe način da obnovi komunikaciju sa Moskvom.

– Nije me briga da li je to delegacija lidera iz Evropske unije, ili je to kancelar ili predsednik neke moćne zemlje, ali moramo početi da razgovaramo. Jer će se dogoditi još pet ili šest ovakvih incidenata i odjednom ćemo saznati da smo svi u svetskom ratu – upozorio je slovački premijer.

Prema njegovim rečima, direktan dijalog sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom neophodan je kako bi se sprečila dalja eskalacija sukoba i smanjio rizik od širenja rata van granica Ukrajine.

Eksplozija u luci Konstanca

Povod za Fikovo upozorenje bio je incident koji se dogodio danas u rumunskoj luci Konstanca, gde je eksplodirao pomorski dron za koji se navodi da se koristi u ratu u Ukrajini.

Prema prvim informacijama, u eksploziji nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta na industrijskom objektu.

Rumunske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile sve okolnosti incidenta, kao i poreklo bespilotne letelice koja je izazvala eksploziju.

Strah od širenja sukoba

Incident u Konstanci dodatno je pojačao zabrinutost zbog mogućnosti da se rat u Ukrajini prelije na teritoriju drugih evropskih država.

Zbog toga su Fikove izjave izazvale veliku pažnju međunarodne javnosti, posebno deo u kojem upozorava da bi niz sličnih incidenata mogao da dovede do nekontrolisane eskalacije između velikih sila.

Iako za sada nema informacija koje bi ukazivale na širenje sukoba van Ukrajine, eksplozija u jednoj od najvažnijih luka na Crnom moru otvorila je nova pitanja o bezbednosti regiona i mogućim posledicama rata koji traje već više od tri godine.