Detalji razgovora objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Srdačan i prijateljski razgovor sa Robertom Ficom o evropskoj budućnosti Srbije, trenutnoj dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje naših zemalja.

Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Evropi i regionu, snažnijoj političkoj saradnji i potencijalma za povećanje trgovinske razmene i snažnije povezivanje privreda Srbije i Slovačke.

Izrazio sam zahvalnost Slovačkoj na podršci evropskom putu Srbije i sprovođenju reformi, kao i na njenom čvrstom i principijelnom stavu kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje", otkrio je Vučić.

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