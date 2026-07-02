Zapad je praktično u ratu sa Rusijom, izjavio je slovački premijer Robert Fico, napominjući da strani plaćenici učestvuju u sukobu u Ukrajini. Istovremeno je poručio da Bratislava neće finansirati Kijev.

- Danas je zapadni svet praktično u stanju rata sa Rusijom, ako se uzme u obzir ogroman broj profesionalnih plaćenika koji deluju na teritoriji Ukrajine i koji danas koriste važne oružane sisteme koji se koriste u ovom sukobu - rekao je Fico tokom obraćanja, koje je objavljeno na zvaničnom Jutjub kanalu slovačke vlade.

Prema njegovim rečima, neophodno je učiniti sve kako bi se sprečilo da se ovaj sukob dodatno proširi.

- Slovačka će ići putem mira. Mirovna politika, dijalog i održavanje kontakata biće ono što ćemo izuzetno odlučno promovisati kao zemlja koja predsedava Višegradskom grupom - naveo je Fico.

Slovačka je od 1. jula preuzela od Mađarske predsedavanje Višegradskom četvorkom (Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka).

- Slovačka ne namerava i neće učestvovati ni u kakvoj vojnoj pomoći Ukrajini. Govorim potpuno jasno. Slovačka neće dati ni jedan evro za finansiranje rata u Ukrajini - zaključio je Fico.

Rusko Ministarstvo odbrane je više puta istaklo da Kijev koristi strane plaćenike kao „topovsko meso“ i da će ih ruska vojska i dalje eliminisati širom Ukrajine.

Oni koji su došli da se bore za novac i sami su u brojnim intervjuima priznali da ukrajinska vojska loše koordiniše njihove akcije i da su šanse za preživljavanje u borbama male.