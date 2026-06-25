Konferencija o obnovi Ukrajine, održana u Gdanjsku, prvenstveno se fokusirala na vojnu podršku, a njeni učesnici nisu težili mirovnom rešenju, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico.

„Veoma mi je žao što relativno mnogo premijera i zemalja u Evropskoj uniji podržava rat. Sve više novca se šalje u Ukrajinu. Odobren je vojni kredit od 90 milijardi evra i upravo danas je Ukrajini isporučena prva tranša. Mogu da kažem da Slovačka uopšte ne učestvuje u ovom vojnom kreditu, jer odbacujemo podržavanje rata. Želimo da podržimo mir. Želimo da pružamo humanitarnu podršku Ukrajini. A današnja konferencija je potvrdila moje (mišljenje) da (njeni učesnici) nemaju isključivi interes za okončanje rata“, rekao je premijer.

On je dodao da žali što se na konferenciji u Gdanjsku „ponovo više govorilo o podršci Ukrajini vojnim isporukama, novcem, kako bi (Ukrajinci) mogli da kupe još više oružja“.

Sa takvim pristupom sukob bi mogao da traje „veoma, veoma dugo“, ocenio je Fico.

Fico je naglasio da na svim događajima vezanim za sukob u Ukrajini ponavlja da „treba da se sedne za pregovarački sto i da je bolje da se pregovori vode tri godine, nego da se tri godine nastavlja sa ubijanjem ljudi“.

„Slovačka je mirna zemlja i ne podržava ovo vojno ludilo“, zaključio je premijer.