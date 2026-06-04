Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tokom sastanka sa rukovodiocima međunarodnih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu da raketni sistem „Orešnik“ nikada nije bio upotrebljen u borbenim dejstvima na teritoriji Ukrajine.

Govoreći o jednom od najviše pominjanih ruskih raketnih sistema poslednjih meseci, Putin je naglasio da su do sada sprovedena samo testiranja i provere njegovih mogućnosti.

– Testirali smo slične sisteme na poligonima, testirali smo i „Orešnik“. To nije bilo borbeno raspoređivanje. Nikada zapravo nije bilo nijedne borbene upotrebe „Orešnika“ u pravom smislu te reči na teritoriji Ukrajine – rekao je Putin.

Ruski predsednik se tokom obraćanja osvrnuo i na stanje protivvazdušne odbrane Ukrajine, iznoseći tvrdnju da ukrajinska strana nema adekvatne sisteme koji bi mogli da pariraju ruskim vojnim kapacitetima.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih borbenih dejstava i sve intenzivnijih napada na vojne ciljeve u Ukrajini.

Prethodno je rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da ruske oružane snage započinju seriju udara na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu.

U saopštenju je navedeno da je napad na Starobiljsk predstavljao događaj koji je, kako tvrde ruske vlasti, doveo do odluke o novim vojnim operacijama.

Putinovo obraćanje izazvalo je veliku pažnju jer se „Orešnik“ poslednjih meseci često pominjao kao jedno od najnaprednijih oružja kojim raspolaže Rusija, dok su njegove stvarne mogućnosti ostale predmet brojnih spekulacija vojnih analitičara širom sveta.

Ruski lider nije iznosio dodatne tehničke detalje o sistemu, ali je naglasio da se njegova upotreba do sada nije odvijala u realnim borbenim uslovima na ukrajinskom ratištu.