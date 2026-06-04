Sva četiri putnika poginula su danas u padu malog aviona na području Istre, u blizini Pule, saopštila je rukovodilac operacija austrijskog aerodroma Nikolsdorf Andrea Mozer, navodeći da su svi državljani Austrije. Mozer je za list Krone rekla da su u padu aviona poginuli pilot i tri putnika.

U nesreći je učestvovao avion tipa Beechcraft Bonanza G36, registrovan u Nemačkoj, koji je poleteo sa aerodroma u Nikolsdorfu u austrijskoj pokrajini Tirol, prenosi Bild.

Oko sat vremena nakon poletanja, oko 11.20 časova, avion je iz razloga koji još uvek nisu jasni upao u vrtlog i srušio se u blizini Pule.

Lokalni mediji prenose da se avion se srušio u blizini aerodroma Medulin, tokom prilaza za sletanje, iz za sada neutvrđenih razloga.

Očevici su naveli da je letelica iznenada prešla u spiralni pad pre udara o tlo. Prema njihovim tvrdnjama, nije bilo eksplozije, već samo snažan udarac prilikom pada.

Nadležne hrvatske službe pokrenule su istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće. Prema dostupnim informacijama, vremenski uslovi u trenutku pada bili su povoljni. Beechcraft Bonanza G36 je jednomotorni avion koji se koristi za privatne, poslovne i turističke letove i može da preveze pilota i do pet putnika.