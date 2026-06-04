O bezbednosti učesnika skupa će brinuti 1.500 pripadnika policije, rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljan, počev od danas u podne.

Obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve.

Deo kompleksa Porto Montenegro biće pod posebnim režimom pristupa tokom naredna dva dana.

Ekspert za bezbednost Ivan Pekić kaze da je operativni plan koji je pripremila Uprava policije nešto što se apsolutno podrazumeva u takvim situacijama.

"Preventivni pristup i koncentracija snaga predstavljaju standardnu praksu u cilju minimiziranja rizika i očuvanja stabilnosti događaja. Takva praksa nije neuobičajena u situacijama kada se obezbeđuju događaji sa velikim brojem VIP učesnika i pojačanim međunarodnim prisustvom", kazao je Pekić za Radio Crne Gore, prenosi portal RTCG.

Predsednik Opštine Tivat Željko Komnenović naglašava da je ta lokalna samouprava uradila sve što je u njenoj moći da se tokom pristizanja delegacija ne stvaraju gužve na aerodromu.

"Na tivatski aerodrom sleće najveći broj članova delegacije učesnika Samita, njih preko dvadeset, i obezbedićemo prevoz brodovima do Kotora, Herceg Novog, Tivta i Budve, do Budve autobusima jer će biti veliki broj letova koji su već ranije najavljeni", objašnjava Komnenović.

Iz Uprave policije saopšteno je da se aktivnosti realizuju uz punu koordinaciju i saradnju s Agencijom za nacionalnu bezbednost, Ministarstvom odbrane, drugim agencijama i organima državne uprave.