Pentagon i američka vojna industrija prolaze kroz ono što časopis "Forin afers" opisuje kao neuspeh vredan bilione dolara, koji karakterišu izuzetno spore nabavke, enormno povećanje troškova i sve veća koncentracija odbrambene industrije u rukama malog broja kompanija.

Iako Sjedinjene Američke Države na odbranu troše više od bilion dolara, njihove oružane snage još nisu u potpunosti modernizovale svoje sposobnosti, niti su sistem nabavki prilagodile savremenim bezbednosnim pretnjama, navodi se u analizi.

Prema oceni časopisa, Vašington zaostaje za Pekingom u razvoju i raspoređivanju hipersoničnog naoružanja, sistema za presretanje raketa, kao i u masovnoj proizvodnji autonomnih tehnologija, uključujući vojne robote i rojeve bespilotnih letelica.

"Forin afers" ističe da SAD za odbranu izdvajaju približno tri puta više sredstava od Kine, ali da ipak zaostaju u pojedinim ključnim kategorijama.

U analizi se podseća i da bi kineska mornarica do 2030. godine mogla da raspolaže sa 435 ratnih brodova, dok američka trenutno ima 297. Takođe se navodi da Kina ove godine planira proizvodnju milion jednokratnih udarnih dronova, dok Pentagon u narednim godinama namerava da proizvede oko 300.000 takvih letelica.

"Forin afers" ukazuje da je u budžetu SAD za fiskalnu 2026. godinu izdvojeno 24,4 milijarde dolara za kontroverzni višeslojni protivraketni sistem "Zlatna kupola", kao i 3,3 milijarde dolara za program interkontinentalnih balističkih raketa "sentinel".

Prema oceni autora, nijedan od ova dva programa neće značajno ojačati sposobnost Sjedinjenih Država da odvrate protivnika ili steknu prednost u savremenom konvencionalnom sukobu.

Kao jedan od uzroka problema navodi se konsolidacija američke odbrambene industrije nakon 1993. godine, kada je vlada SAD praktično stavila do znanja da neće pokretati antimonopolske postupke protiv spajanja kompanija u sektoru.

Posledica toga bila je nagla koncentracija industrije – broj velikih odbrambenih kompanija smanjen je sa 51 na takozvanu "veliku petorku", koju čine "Lokid Martin", RTH, "Boing", "Dženeral dajnemiks", "Nortop gruman".

Danas je, kako navodi "Forin afers", svaki veliki program vojnih nabavki – od lovca F-35 do nosača aviona klase "Ford" – probio planirani budžet ili kasni sa realizacijom.

Časopis zaključuje da bi Kongres SAD trebalo da pooštri nadzor nad vojnom potrošnjom kako bi se otklonili suštinski uzroci problema američkog vojno-industrijskog kompleksa.