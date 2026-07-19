Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je danas Vašington post (WP), pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji.

Istovremeno, on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa, kao i zbog ograničenih mogućnosti za raspoređivanje dodatnih snaga i aviona usled gubitaka pretrpljenih u dosadašnjim borbama.

"Nemamo dovoljno resursa da bezbedno nastavimo operacije i ne verujem da je Bela kuća toga svesna", rekao je zvaničnik za WP.

Prema navodima tog zvaničnika, Pentagon radi na povećanju broja vojnih letelica u regionu kao deo priprema za moguću širu vojnu operaciju protiv Irana.

Kako je ranije danas preneo Njujork tajms, pozivajući se na izvore, SAD će upititi dodatne borbene avione tipa F-16 i F-35 na Bliski istok, što ukacuje na mogućnost intenziviranja vojnih udara protiv irana.

Prema navodima lista, američki zvaničnici su rekli da se borbeni avioni tipa F-16 Ratnog vazduhoplovstva SAD premeštaju iz Nemačke na Bliski istok.

Istovremeno, u region se iz Velike Britanije prebacuju i borbeni avioni F-35, navodi njujorški list.

List dodaje da Sjedinjene Američke Države u područje Bliskog istoka šalju i dodatne avione za dopunu gorivom u vazduhu, pozivajući se na izjave američkih zvaničnika.