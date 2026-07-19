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Sjedinjene države izvršile su osmu noć za redom vazdušne udare na Iran

Teheran tvrdi da su dronovima gađali američke baze u Kuvajtu

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei poručio je da će Iran i njegovi saveznici Americi "održati lekcije koje se ne zaboravljaju"

Uživo

Iran razmatra kopneni upad u Kuvajt

Iran razmatra kopneni upad u Kuvajt sa ciljem zauzimanja američkih vojnih baza u zemlji, uključujući kamp Buering i kamp Arifdžan ili vazduhoplovnu bazu Ali Al Salem, ako SAD nastave vojnu kampanju, tvrde iranskianalitičara i bivši ministar spoljnih poslova.

Američki vojnik poginuo u Iraku pri uništavanju iranske bespilotne letelice

Američki vojnik poginuo je na severu Iraka tokom kontrolisanog uništavanja neeksplodirane municije sa iranske samoubilačke bespilotne letelice koja je ranije pala, saopštila je danas Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM).

U saopštenju CENTCOM-a navodi se da se incident dogodio u subotu tokom obavljanja zadatka, dok je još jedan američki vojnik zadobio lakše povrede i nalazi se na lečenju.

Američka komanda je saopštila i da su njeni pripadnici u odvojenom incidentu pronašli posmrtne ostatke neidentifikovane osobe na mestu događaja u Jordanu, u kojem su ranije poginula dva američka vojnika, dok se za trećim još tragalo. CENTCOM je saopštio da za sada neće objavljivati dodatne informacije, uključujući identitet poginulih i nestalih vojnika, iz poštovanja prema njihovim porodicama tokom obaveštavanja o stradanju.

Iran oborio američki dron LUKAS

Posledice napada na nuklearnu elektranu Darhovin u Iranu

Jordan uputio protest Iranu zbog nastavka napada

Ministarstvo spoljnih poslova Jordana pozvalo je danas otpravnika poslova ambasade Irana u Amanu i uručilo mu protest zbog, kako je navedeno, nastavka "brutalnih napada" na tu zemlju, zatraživši njihov hitan prekid. U saopštenju jordanskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da je iranskom diplomati preneta jasna poruka Teheranu da odmah obustavi napade na Kraljevinu Jordan, prenela je Al Džazira. Jordan je, kako se dodaje, zatražio i prekid "neprihvatljivih provokativnih izjava". "Bezbednost Jordana i zaštita njegovih građana predstavljaju crvenu liniju koja ne sme da se ugrozi", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova te zemlje.

"Brodovi nastavljaju da prolaze kroz Ormuz"

Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je danas da, uprkos obnovljenim sukobima sa Iranom, tankeri za naftu nastavljaju da prolaze kroz Ormuski moreuz.

"Trenutno smo na nešto manje od 14 miliona barela dnevno iz regiona Arapskog zaliva. To su dve trećine obima saobraćaja pre početka sukoba, što predstavlja drastičan porast u odnosu na stanje u martu", izjavio je Rajt u emisiji na američkoj TV mreži ABC.

SAD šalju dodatne borbene avione na Bliski istok

Sjedinjene Američke Države uputiće dodatne borbene avione tipa F-16 i F-35 na Bliski istok, što ukazuje na mogućnost intenziviranja vojnih udara protiv Irana, objavio je danas list "Njujork tajms" (NYT), pozivajući se na američke zvaničnike.

Sastali se Aun i Rubio

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio sastao se danas u Vašingtonu sa predsednikom Libana Džozefom Aunom i tom prilikom potvrdio posvećenost SAD podršci sprovođenju takozvanog trojnog sporazuma, kao i naporima libanske vlade za postizanje mira i ekonomskog oporavka, saopštio je Stejt department.

Rubio je, kako se ističe, ponovo potvrdio opredeljenost Vašingtona da podrži uspešnu primenu tog okvira, kao i napore vlade Libana usmerene ka očuvanju mira i ekonomskom oporavku zemlje, prenela je Al Džazira.

Američki državni sekretar pohvalio je, takođe, aktivnosti libanske vlade na, kako je navedeno, obnovi državnog suvereniteta, razoružavanju libanskog militantnog pokreta Hezbolaha i demontiranju njegove infrastrukture.

Tramp: Trebalo bi uključiti Iran u zakon o sankcijama Rusiji

Američki predsednik Donald Tramp danas je saopštio da bi Iran trebalo uključiti u zakon o sankcijama Rusiji, jer je to, kako je naveo, ono što bi želeo nedavno preminuli senator Lindzi Grejem. "Republikanci bi trebalo da dodaju Iran u zakon o sankcijama Rusiji. To je ono što je Lindzi želeo da uradi i to je trebalo da se desi" napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Vest o Grejemovoj smrti objavljena je ranije ove nedelje, a kako su preneli mediji, on je preminuo svega nekoliko sati nakon telefonskog razgovora sa Trampom.

IRGC: SAD pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je zadala "teške udarce američkim bazama u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i drugim zemljama" i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama, ističući da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu.

"Amerikanci pokušavaju da vojnim dejstvima nadoknade poraz u ovom ratu i vrate Ormuski moreuz u stanje u kojem je bio pre sukoba, ali u tome sigurno neće uspeti", napisao je komandant IRGC-a, Jadolah Džavani, na kanalu Telegram, prenosi Al Džazira.

On je, takođe, zapretio "osvetom i odmazdom" onima koje Iran smatra odgovornim za ubistvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija.

"Ti ljudi moraju da se oproste od mirnog sna i spokojnog života", poručio je Džavani.

Iranske rakete su snažno pogodile jordanski aerodrom Akaba

SAD navodno presrele rakete iznad Akabe, Izrael oborio delove projektila kod Eilata

Prema prvim procenama izraelske vojske (IDF), američki sistemi protivvazdušne odbrane presreli su rakete koje je Iran nešto ranije ispalio ka jordanskom gradu Akabi na jugu zemlje.

Izraelska vojska saopštila je da je tokom napada takođe aktivirala presretače sistema "Gvozdena kupola" kako bi oborila delove projektila koji su mogli da ugroze obližnji grad Eilat.

U Eilatu nisu oglašene sirene za uzbunu, pošto su ostaci raketa oboreni pre nego što su predstavljali opasnost.

Rojters: Izrael očekuje dolazak dodatnih američkih aviona za dopunu goriva

Izrael se priprema za dolazak dodatnih američkih aviona za dopunu goriva u vazduhu, izjavio je izraelski vojni zvaničnik, prenosi Rojters.

Istakao je da su Sjedinjene Američke Države odlučile da prilagode raspored svojih snaga u regionu i ojačaju postojeću flotu aviona za dopunu goriva u vazduhu, koji su već raspoređeni u Izraelu, dodatnim letelicama.

Drugi visoki izraelski zvaničnik rekao je da se očekuje dolazak desetina američkih aviona za dopunu goriva.

Ambasada SAD u Jerusalimu nije bila dostupna za komentar.

SAD su u Izraelu rasporedile desetine aviona za dopunu goriva.

IDF: Iran ispalio balističke rakete ka Akabi, moguće prelivanje na našu teritoriju

Izraelska vojska (IDF) saopštila je da je registrovala lansiranje balističkih raketa iz Irana ka jordanskom gradu Akabi na jugu zemlje.

"Postoji mogućnost da vatra pređe na teritoriju Izraela", upozorio je IDF, dodajući da će u tom slučaju biti aktivirane sirene za uzbunu.

Za sada nema promena u smernicama Komande za civilnu zaštitu Izraela.

Tramp: Republikanci da u zakon o sankcijama uvrste i Iran

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi republikanci u Predlog zakona o sankcijama Rusiji trebalo da uvrste i Iran.

Arakči: Propust koji je omogućio ubistvo Hamneija još nije otklonjen

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da bezbednosni propust koji je, tvrdi, omogućio Izraelu da ubije vrhovnog vođu Alija Hamneija najverovatnije još nije otklonjen.

Arakči je rekao da je ujutru 28. februara upozorio predsednika Masuda Pezeškijana da je "atmosfera ratna".

Naveo je da se potom sastao sa Hamneijevim saradnikom Alijem Asgarom Mirom Hedžazijem, nakon čega je, tvrdi, Izrael napao kompleks u Teheranu u kojem je Hamnei prisustvovao sastanku najviših državnih zvaničnika.

Prema Arakčijevim rečima, u vreme napada Hamnei je bio u svojoj kancelariji, dok su istovremeno zasedali Strateški savet za spoljne odnose i Savet za odbranu.

"Održavanje više sastanaka u isto vreme nije bilo neobično tih dana, ali je neprijatelj za njih znao zbog curenja informacija, koje verovatno i dalje postoji", rekao je Arakči.

Dodao je i da se još nije lično sastao sa novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem i naveo da ga je do sada videlo samo nekoliko ljudi.

Iran: SAD su napale lokaciju predviđenu za izgradnju nuklearne elektrane

Iranska Organizacija za atomsku energiju (OAEI) saopštila je danas da je američka vojska izvela napad na lokaciju na kojoj se gradi nuklearna elektrana.

"Sjedinjene Američke Države su u nedelju u 3.39 časova po lokalnom vremenu, kršeći međunarodno pravo, ispalile nekoliko projektila na gradilište nuklearne elektrane u Darkhovajnu", navodi se u saopštenju iranske organizacije, prenosi Al Džazira.

Objekat se nalazi na jugozapadu Irana.

Predstavnici OAEI osudili su postupke Vašingtona. Centralna komanda američkih oružanih snaga saopštila je ranije danas da je izvela novu seriju napada na Iran.

Eksplozije su odjeknule u gradovima Sirik i Bandar Abas, kao i na ostrvu Kešm.

Vašington i Teheran obnovili su međusobne napade 8. jula. Američki predsednik Donald Tramp tada je izjavio da prekid vatre više ne važi, optuživši Iran za napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

U noći 12. jula Iran je saopštio da zatvara pomorski prolaz sve dok SAD ne obustave mešanje u poslove Bliskog istoka. Iran je, takođe, optužio Belu kuću za kršenje memoranduma o prekidu neprijateljstava.

Tramp: Pogibija američkih vojnika je tragedija

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je pogibija američkih vojnika tragedija, ali da je misija u Iranu i dalje od ključnog značaja.

Tramp je branio akcije protiv Irana nakon što je američka vojska saopštila da je pokrenula nove vazdušne udare kako bi kaznila Revolucionarnu gardu Irana (IRGC) zbog napada u Jordanu u kojem su poginula dva američka vojnika, prenosi Njujork Post.

"Učinili smo to jer ne želimo da Iran dođe do nuklearnog oružja. To samo pokazuje koliko su (Iranci) loši", rekao je američki predsednik. Dva američka vojnika poginula su u petak tokom odbrane od napada iranskim balističkim raketama i dronovima, saopštila je u međuvremenu Centralna komanda SAD (CENTCOM). Još jedan vojnik se vodi kao nestao, dok su četvorica drugih, koji su zbog povreda prebačeni u bolnice, kasnije otpuštena na kućno lečenje, dodaje se u saopštenju.

Na pitanje da li planira da kontaktira porodice poginulih vojnika, Tramp je odgovorio: "Naravno da hoću. Uvek to radim. Da". Ranije u subotu, Tramp je za Njuznejšn (NewsNation) izjavio da ga uopšte ne zanima što je Teheran objavio da je istupio iz Memoranduma o razumevanju između dve zemlje, napominjući da su vojnici poginuli služeći svojoj zemlji. Tramp je takođe branio svoje postupke nakon što su pojedini demokratski članovi Kongresa izjavili da je on kriv za smrt vojnika.

"Da li ste se ikada zapitali koliko je ljudi poginulo u Vijetnamu? Da li ste se ikada zapitali koliko je ljudi poginulo u Avganistanu u jednom danu? U jednom danu, pod vođstvom 'zadremalog' Džoa Bajdena", rekao je Tramp.

Iran tvrdi da je dronovima gađao američke baze u Kuvajtu

Iranska vojska saopštila je da je dronovima gađala dve američke baze u Kuvajtu kao odgovor na američke napade na iransku teritoriju.

Vojska Islamske Republike navela je da je izvela "napade velikih razmera dronovima-kamikazama na skladište municije američke vojske u kampu Udairi, kao i na radarski sistem ’Patriot’ i radar za vazdušno osmatranje u vazduhoplovnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu", navodi se u saopštenju koje je preneo državni emiter.