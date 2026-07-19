Američki vojnik poginuo je na severu Iraka tokom kontrolisanog uništavanja neeksplodirane municije sa iranske samoubilačke bespilotne letelice koja je ranije pala, saopštila je danas Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM).

U saopštenju CENTCOM-a navodi se da se incident dogodio u subotu tokom obavljanja zadatka, dok je još jedan američki vojnik zadobio lakše povrede i nalazi se na lečenju.

Američka komanda je saopštila i da su njeni pripadnici u odvojenom incidentu pronašli posmrtne ostatke neidentifikovane osobe na mestu događaja u Jordanu, u kojem su ranije poginula dva američka vojnika, dok se za trećim još tragalo.

CENTCOM je saopštio da za sada neće objavljivati dodatne informacije, uključujući identitet poginulih i nestalih vojnika, iz poštovanja prema njihovim porodicama tokom obaveštavanja o stradanju.

Dan ranije, američka Centralna komanda saopštila je da su dva američka vojnika poginula, a jedan nestao u petak u Jordanu tokom operacije protiv napada Irana balističkim raketama i bespilotnim letelicama.