Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da su odnosi između SAD i Kine bolji nego prethodnih godina, zahvaljujući rukovođenju američkog predsednika Donalda Trampa, ali je istovremeno upozorio na brz uspon azijske vojne sile.

U svom govoru na godišnjem Azijskom forumu bezbednosti Šangri-La, Hegset je rekao da postoji "opravdana uzbuna" u Indo-Pacifiku usled "istorijskog gomilanja kineske vojske i širenja njenih vojnih aktivnosti u regionu i šire", prenosi Kjodo.

Američki ministar je dodao da će Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima, sprečiti da "bilo koji hegemon" dominira Azijom i "naruši regionalnu ravnotežu moći", kao i da "potkopa ravnotežu koju svi teže da očuvaju".

"Ne pristupamo ovom izazovu sa nepotrebnom konfrontacijom, već sa stavom odmerene i promišljene snage. Naš fokus je jak, tih i jasan", rekao je Hegset.

Istakao je da je održavanje otvorenih linija komunikacije između vojske ključno za SAD i Kinu, kako bi se smanjio rizik od pogrešnih procena.

Da bi se osigurao mir i prosperitet u Aziji, koju je opisao kao najdinamičnije ekonomsko područje na svetu, Hegset je pozvao Kinu da poštuje dugogodišnje prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u regionu, naglašavajući da su SAD pacifička nacija.

Njegove izjave su usledile dve nedelje nakon samita američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu, tokom kojeg su dve strane dale prioritet stabilizaciji odnosa između dve rivalske sile u odnosu na rešavanje glavnih geopolitičkih i ekonomskih pitanja.