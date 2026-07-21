"Rešićemo probleme. Već smo rešili neke od njih", rekao je Tramp uoči razgovora sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom u Ovalnom kabinetu, prenosi Skaj njuz.

Tramp je kazao da "postoji problem sa Hezbolahom", ali da su SAD uradile neke stvari za koje misli da će svet tek primetiti.

"To mesto i zemlja bili su veoma loše tretirani, a mi ćemo ih tretirati sa poštovanjem koje zaslužuju", istakao je Tramp.

Aun je rekao da se "duže vreme" radovao poseti Vašingtonu, i da je "vreme da Liban i ceo region budu stabilni i bezbedni".

"Znam da je vaša vizija mir, vaša vizija je stabilnost i mislim da se moja vizija poklapa sa vašom", kazao je Aun.

Odgovarajući na pitanje novinara o pomorskoj blokadi Saudijske Arabije, koju je najavila militantna grupa Huti u Jemenu, Tramp je rekao da se "do sada nije desilo" da Huti blokiraju moreuz Bab el Mandeb koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom.

"Moglo bi da se desi, ali mi pratimo te stvari. Ako se nešto takvo desi, mi ćemo imati odgovor. Nismo imali problema sa Hutima. Oni nisu imali problema sa nama već duže vreme, uključujući i tokom ovog sukoba (sa Iranom)", kazao je Tramp.

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