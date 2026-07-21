Pentagon se suočava sa ozbiljnim budžetskim manjkom zbog rata sa Iranom, a pojedini ključni fondovi mogli bi da ostanu bez novca već u narednim nedeljama, uprkos tome što administracija predsednika Donalda Trampa nastavlja da intenzivira sukob sa Teheranom, upozoravaju američki zvaničnici i članovi Kongresa.

Prema navodima sadašnjih i bivših zvaničnika, finansijska kriza već primorava Ministarstvo odbrane SAD da smanjuje ili odlaže vojne vežbe i održavanje opreme kako bi očuvalo sredstva za tekuće operacije.

Situacija bi mogla dodatno da se pogorša nakon što je propao prekid vatre sa Iranom, a u obnovljenim sukobima poginula su četiri američka vojnika. U Vašingtonu se sve više govori o mogućnosti širenja rata.

Tramp traži još 67 milijardi dolara

Bela kuća zatražila je od Kongresa hitno odobrenje dodatnih 67 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata, ali republikanci i demokrate i dalje ne mogu da postignu dogovor. Dodatni problem predstavlja to što Predstavnički dom uskoro odlazi na jednomesečnu pauzu, zbog čega bi usvajanje novih sredstava moglo da bude odloženo.

Američki ministar odbrane Pit Hegset i predsedavajući Združenog generalštaba, general Den Kejn, trebalo bi da pred senatorima obrazlože zašto je Pentagonu hitno potreban dodatni novac.

Tramp je vazdušnu kampanju protiv Irana pokrenuo krajem februara uz tvrdnju da će sukob trajati svega nekoliko nedelja. Međutim, rat se odužio, dok je Iran zatvorio Ormuski moreuz, što je izazvalo poremećaje na svetskom tržištu nafte i dodatno povećalo troškove američkih operacija.

Pentagon smanjuje vežbe i preusmerava novac

Prema procenama Bele kuće, rat je do sada koštao oko 30 milijardi dolara, ali nezavisni analitičari smatraju da je stvarni iznos znatno veći, jer u njega nisu uračunati troškovi obnove američkih baza na Bliskom istoku oštećenih u iranskim napadima.

Rat je posebno opteretio američku mornaricu i vazduhoplovstvo, čiji bi budžeti za tekuće vojne operacije mogli da budu iscrpljeni već do kraja ovog meseca.Kako bi premostio finansijski jaz do početka nove fiskalne godine 1. oktobra, Pentagon već preusmerava sredstva iz drugih programa. Zbog toga su pojedine vojne vežbe otkazane ili smanjene, dok se novac namenjen održavanju opreme i infrastrukture koristi za finansiranje ratnih operacija.

Ministarstvo odbrane zatražilo je od Kongresa dozvolu da preraspodeli još 4,3 milijarde dolara iz budžeta za obuku i nabavku naoružanja, ali zahtev još nije odobren.

Kongres blokiran, raste zabrinutost zbog zaliha oružja

Republikanci pokušavaju da kroz poseban zakon obezbede oko 73 milijarde dolara dodatnih sredstava za odbranu, ali plan nailazi na prepreke u Senatu. Demokrate se protive novom finansiranju rata sa Iranom i odbijaju da podrže veće izdvajanje za vojsku dok administracija ne dostavi detaljan pregled troškova.

Pojedini članovi Kongresa optužuju Pentagon da kasni sa dostavljanjem podataka o stvarnim izdacima i stanju zaliha preciznog naoružanja, koje su značajno smanjene tokom višemesečnih udara na Iran.

Iako ministar odbrane Pit Hegset tvrdi da su američke zalihe municije i dalje na visokom nivou, sadašnji i bivši zvaničnici upozoravaju da je Pentagon ozbiljno zabrinut i da su hitno potrebna dodatna sredstva kako bi se obnovile rezerve neophodne za odvraćanje protivnika poput Rusije i Kine.

Washington Post