Kompatanđelo, dopisnik italijanskog TV kanala La7 iz Vašingtona i predsednik Udruženja stranih dopisnika u Beloj kući, poslednjih meseci je skrenuo međunarodnu pažnju na sebe, nakon intervjua sa Trampom u kome je američki predsednik, između ostalog, rakao da ga je italijanska premijerka Đorđa Meloni "molila za zajedničku fotografiju na samitu G7", a Melonijeva je ubrzo uzvratila rekavši da je Tramp izneo "potpuno izmišljene tvrdnje", prenosi Juronjuz.

Američki predsednik je potom kritikovao Meloni tvrdeći da joj je popularnost u padu jer je ranije odbila saradnju sa SAD u vezi sa Iranom, a da sada želi da obnovi odnose nakon američke vojne pobede.

"Italijanska premijerka Đorđa Meloni iznova je tražila da se fotografiše sa mnom tokom sastanka G7 u Francuskoj. Njena popularnost u Italiji je u padu, verovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države. Sada, nakon što su SAD vojno porazile Iran, ona ponovo želi da budemo prijatelji kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala", poručio je Tramp.

Meloni je Trampove tvrdnje nazvala izmišljenim, poručivši da "ni ona ni Italija nikada ne mole niti preklinju", navela je da ima podršku građana zbog zaštite italijanskih nacionalnih interesa i poručila da Italija ostaje suverena država koja poštuje međunarodne sporazume.

Spor između Trampa i italijanskog državnog vrha je dodatgno zaoštren nakon što je šef italijanske diplomatije Antonio Tajani saopštio da "zbog Trampovih uvredljivih reči na račun premijerke otkazuje planiranu posetu Sjedinjenim Američkim Državama".

Odnos novinara Danijelea Kompatanđela sa Belom kućom i poslednji veliki ekskluzivni intervju sa Trampom smatraju se najznačajnijim dometima njegove karijere. Tokom boravka u SAD redovno je pružao analize unutrašnje i spoljne politike, uključujući dešavanja vezana za sukob sa Iranom, oslanjajući se na svoju opsežnu mrežu kontakata u Beloj kući. Kompatanđelo je 25 godina pratio međunarodne vesti, radeći za više emitera i izdanja, uključujući Sky i Il Secolo XIX, a vodio je i nekoliko značajnih press službi.

Izvešatavao je sa osam letnjih i zimskih Olimpijskih igara, od Sidneja 2000. do Londona 2012, kombinujući sportsko izveštavanje sa političkim novinarstvom i produkcijom dokumentarnih filmova i dužih reportaža.

Kompatanđelo je rođen u Savoni, odrastao je u Torinu i živeo je u Rimu pre nego što se trajno preselio u SAD gde se afirmisao kao jedan od najpoznatijih italijanskih novinara koji prate američku politiku.