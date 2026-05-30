Kineski mediji i korisnici društvenih mreža danima su komentarisali jedan detalj koji ih je posebno zatekao – fizičku spremnost i energiju ruskog predsednika tokom izuzetno napornog rasporeda u Kini.
Putin je boravio u zvaničnoj poseti Pekingu od 19. do 20. maja, upravo u vreme obeležavanja 25. godišnjice potpisivanja rusko-kineskog Sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji.
To je bila njegova 21. godišnjica na mestu predsednika Rusije, zbog čega je sama poseta imala dodatnu simboliku.
Kako prenosi kineski Sohu, dolazak ruske delegacije izazvao je ogromno interesovanje u Kini. Tema je dominirala lokalnim medijima i društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali ponašanje ruskog lidera tokom brojnih sastanaka, pregovora i protokolarnih događaja koji su se smenjivali gotovo bez pauze.
„Snimci Putinove posete Pekingu zbunili su mnoge Kineze“, navodi se u komentaru kineskih novinara.
Posebnu pažnju izazvalo je to što ruski predsednik ni u jednom trenutku nije pokazivao znake umora uprkos izuzetno zgusnutom rasporedu.
Kineski komentatori primetili su njegovo uspravno držanje, miran hod i samouvereno ponašanje tokom svih aktivnosti u Pekingu.
„Zašto Putin izgleda tako dobro sa 73 godine? Njegovo držanje je uspravno, a hod miran i samouveren. Njegovo ponašanje nije pokazivalo ni trag umora“, naveli su kineski autori.
U kineskoj javnosti posebno je odjeknula procena da se iza takvog fizičkog stanja krije stroga samodisciplina. Građani Kine podsetili su na ranije Putinove izjave u kojima je govorio da svakodnevno trenira i da pliva kad god za to ima priliku.
Prema ocenama koje su se pojavile u kineskim medijima, upravo redovno vežbanje i stroga rutina omogućavaju ruskom predsedniku da održava visok nivo energije čak i tokom veoma zahtevnih diplomatskih poseta.
Sohu navodi da je kinesku javnost iznenadila kombinacija intenzivne radne etike i vedrog raspoloženja koje je Vladimir Putin pokazivao tokom cele posete Pekingu.
U komentarima na društvenim mrežama mnogi su ocenili da takav nivo discipline predstavlja važan primer i za druge političare.
U kineskim komentarima mogla se čuti i poruka da se vreme za fizičku aktivnost uvek može pronaći, bez obzira na obaveze, kao i da upravo dobra fizička forma igra važnu ulogu u očuvanju energije i koncentracije svakog dana.
