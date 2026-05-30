Kineski mediji i korisnici društvenih mreža danima su komentarisali jedan detalj koji ih je posebno zatekao – fizičku spremnost i energiju ruskog predsednika tokom izuzetno napornog rasporeda u Kini.

Putin je boravio u zvaničnoj poseti Pekingu od 19. do 20. maja, upravo u vreme obeležavanja 25. godišnjice potpisivanja rusko-kineskog Sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji.

To je bila njegova 21. godišnjica na mestu predsednika Rusije, zbog čega je sama poseta imala dodatnu simboliku.

Kako prenosi kineski Sohu, dolazak ruske delegacije izazvao je ogromno interesovanje u Kini. Tema je dominirala lokalnim medijima i društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali ponašanje ruskog lidera tokom brojnih sastanaka, pregovora i protokolarnih događaja koji su se smenjivali gotovo bez pauze.

„Snimci Putinove posete Pekingu zbunili su mnoge Kineze“, navodi se u komentaru kineskih novinara.

Posebnu pažnju izazvalo je to što ruski predsednik ni u jednom trenutku nije pokazivao znake umora uprkos izuzetno zgusnutom rasporedu.

Kineski komentatori primetili su njegovo uspravno držanje, miran hod i samouvereno ponašanje tokom svih aktivnosti u Pekingu.

„Zašto Putin izgleda tako dobro sa 73 godine? Njegovo držanje je uspravno, a hod miran i samouveren. Njegovo ponašanje nije pokazivalo ni trag umora“, naveli su kineski autori.

U kineskoj javnosti posebno je odjeknula procena da se iza takvog fizičkog stanja krije stroga samodisciplina. Građani Kine podsetili su na ranije Putinove izjave u kojima je govorio da svakodnevno trenira i da pliva kad god za to ima priliku.

Prema ocenama koje su se pojavile u kineskim medijima, upravo redovno vežbanje i stroga rutina omogućavaju ruskom predsedniku da održava visok nivo energije čak i tokom veoma zahtevnih diplomatskih poseta.

Sohu navodi da je kinesku javnost iznenadila kombinacija intenzivne radne etike i vedrog raspoloženja koje je Vladimir Putin pokazivao tokom cele posete Pekingu.

U komentarima na društvenim mrežama mnogi su ocenili da takav nivo discipline predstavlja važan primer i za druge političare.

U kineskim komentarima mogla se čuti i poruka da se vreme za fizičku aktivnost uvek može pronaći, bez obzira na obaveze, kao i da upravo dobra fizička forma igra važnu ulogu u očuvanju energije i koncentracije svakog dana.

BONUS VIDEO