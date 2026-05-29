Jermenija ne može istovremeno da prelazi na standarde Evropske unije i zadrži isti nivo ekonomske integracije sa Rusijom i Evroazijskom ekonomskom unijom, poručio je ruski predsednik Vladimir Putin, upozoravajući Jerevan na iskustvo Ukrajine.

Govoreći o evropskom kursu Jermenije, Putin je podsetio da je i ukrajinska kriza, po njegovom tumačenju, počela pokušajem Kijeva da se približi Evropskoj uniji.

- Kriza u Ukrajini nekada je počela pokušajima da se Ukrajina priključi EU. Mi nismo bili protiv. Ali govorili smo: poslušajte, fitosanitarne norme su, na primer, potpuno različite -rekao je Putin.

Ruski predsednik je time praktično poručio da se iza velikih političkih parola o evropskom putu kriju vrlo konkretne posledice: drugačiji standardi, drugačija pravila trgovine i sve manji prostor za ostanak u ruskom ekonomskom sistemu.

Moskva šalje poruku: Ne može i Brisel i Evroazijska unija

Putinova izjava pogodila je samu srž jermenske dileme. Vlasti u Jerevanu poslednjih godina pokušavaju da se približe Evropskoj uniji, ali bez potpunog raskida sa Rusijom, od koje Jermenija i dalje zavisi u energetici, trgovini i bezbednosnim pitanjima.

Moskva sada poručuje da takva politika ima granicu.

Ako Jermenija krene u ozbiljno usklađivanje sa standardima EU, posebno u oblasti trgovine, kontrole robe, fitosanitarnih pravila i tehničkih normi, onda će se integracija sa Evroazijskom ekonomskom unijom objektivno smanjivati.

Putin je to predstavio kao tehničko, a ne samo političko pitanje. Prema njegovoj logici, nije moguće da zemlja istovremeno igra po dva potpuno različita skupa pravila.

Drugim rečima, ako Jerevan izabere evropske standarde, moraće da računa da će ruske povlastice i evroazijski trgovinski režim biti dovedeni u pitanje.

Upozorenje preko gasa, goriva i dijamanata

Ruska poruka nije ostala samo na Putinovoj izjavi. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije upozorilo je da bi Moskva mogla jednostrano da suspenduje ili raskine sporazum iz 2013. godine, kojim su Jermeniji omogućene povlašćene isporuke prirodnog gasa, naftnih derivata i neobrađenih dijamanata.

Taj sporazum je za Jermeniju godinama bio važan oslonac. Rusija je tada ukinula izvozne dažbine na određene isporuke, što je Jerevanu omogućilo jeftinije energente i stabilnije snabdevanje.

Ako bi taj aranžman bio zaustavljen, posledice bi se brzo osetile. Skuplji gas i gorivo pogodili bi domaćinstva, industriju, transport i državne finansije. Neobrađeni dijamanti važni su za deo jermenske privrede, pa bi i taj sektor mogao da se nađe pod pritiskom.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je rekao da Jermenija trenutno koristi povoljne cene ruskog gasa upravo zahvaljujući integraciji sa Rusijom i Evroazijskom ekonomskom unijom. Ako se politički kurs promeni, poruka Moskve je da se ne mogu očekivati iste pogodnosti.