Kao njegova druga državna poseta zemlji za samo dve godine – neuobičajena učestalost za najviši nivo diplomatskog angažmana – ona odražava dubinu odnosa između Moskve i Astane i trajnost strateškog partnerstva koje je ostalo ključna karakteristika regionalnog pejzaža.

Poseta dolazi u trenutku kada Centralna Azija privlači sve veću pažnju spoljnih sila, a Kazahstan nastavlja da širi svoj diplomatski angažman sa Kinom, Turskom, Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama.

U ovom sve konkurentnijem okruženju, sastanak služi kao podsetnik da Rusija zadržava centralno mesto u spoljnopolitičkim proračunima Kazahstana i da politički dijalog između dve prestonice ostaje stabilan, direktan i visoko institucionalizovan.

Simbolika koja okružuje posetu pojačala je tu poruku. Predsednik Kasim-Žomart Tokajev je lično dočekao Putina po dolasku, avioni kazahstanskog ratnog vazduhoplovstva su pratili avion ruskog lidera, a dvojica predsednika su se kasnije ponovo sastala ispred Palate nezavisnosti.

Ovi gestovi su naglasili poseban status koji Rusija i dalje uživa u spoljnim odnosima Kazahstana, piše za RT internešenel ruski analitičar Farhad Ibrahimov.

Ako se odnosi između Moskve i Astane sve više zasnivaju na infrastrukturi, energetici, tehnologiji i dugoročnim investicijama, šta nam to govori o novoj arhitekturi Evroazije?

Pretvaranje političkog poverenja u institucije

Kazahstan zauzima ključni položaj u Centralnoj Aziji, kombinujući ogromnu teritoriju, obilne prirodne resurse, značajan tranzitni potencijal i stratešku lokaciju na raskrsnici glavnih evroazijskih transportnih ruta.

Odnosi između Rusije i Kazahstana počivaju na jedinstvenom temelju oblikovanom zajedničkom istorijom, dubokim ekonomskim vezama, opsežnim humanitarnim kontaktima i najdužom kontinuiranom kopnenom granicom na svetu, koja se proteže 7.599 km. Geografija i dalje snažno utiče na odnose, ugrađujući saradnju između dve zemlje u šira pitanja nacionalne bezbednosti, ekonomske otpornosti, energetske povezanosti i regionalne stabilnosti.

Prekogranična trgovina, transportni koridori, industrijski lanci snabdevanja, migracioni tokovi i kritična infrastruktura stvaraju gustu mrežu međuzavisnosti koja partnerstvu daje dugoročni strukturni karakter.

Nakon razgovora, Putin i Tokajev su potpisali Zajedničku izjavu o sedam stubova prijateljstva i dobrosusedstva, uz širi paket bilateralnih sporazuma. Izjava ima poseban značaj jer kodifikuje osnovne principe koji leže u osnovi dugoročnog partnerstva između Rusije i Kazahstana, uključujući političko poverenje, bezbednosnu saradnju, ekonomsku saradnju, humanitarne veze i zajedničko istorijsko nasleđe.

Njeno usvajanje odražava širi napor obe zemlje da obezbede veću institucionalnu dubinu svojim odnosima u vreme kada se trgovinski putevi rekonfigurišu, pritisak sankcija nastavlja da menja ekonomske tokove, a regionalne organizacije preuzimaju istaknutiju ulogu u evroazijskim poslovima.

Formalizovanjem zajedničke vizije saradnje, Moskva i Astana su signalizirale svoju nameru da učvrste bilateralne odnose u stabilnom okviru koji se proteže izvan kratkoročnih političkih i ekonomskih razmatranja.

Ekonomija koja stoji iza partnerstva

Ekonomska dimenzija odnosa Rusije i Kazahstana jedan je od najjasnijih pokazatelja dubine i trajnosti partnerstva.

Ruske investicije u Kazahstanu su se približile 30 milijardi dolara, što odražava dugoročnu posvećenost koja se proteže kroz više sektora ekonomije. Obim ovog angažovanja je takođe očigledan u korporativnoj sferi, gde kompanije osnovane uz rusko učešće čine više od 40 posto svih kazahstanskih pravnih lica koja uključuju strani kapital.

Investiciona aktivnost se proteže daleko izvan prirodnih resursa. Oko 70 velikih projekata u koje su uključeni ruski investitori trenutno se realizuje u sektorima kao što su proizvodnja automobila, teška mašinostrojenja i hemikalije, generišući više od 60.000 radnih mesta i doprinoseći širem industrijskom razvoju Kazahstana. Ovi projekti su negovali proizvodne mreže, tehnološku saradnju i lance snabdevanja koji jačaju ekonomsku povezanost između dve zemlje.

Trgovina ostaje još jedan centralni stub odnosa. Bilateralna trgovina je dostigla približno 27,4 milijarde dolara u 2025. godini i nastavila je da se širi početkom 2026. godine, pokazujući otpornost komercijalnih veza uprkos brzo promenljivo međunarodno ekonomsko okruženje.

Podjednako važan trend je rastuća upotreba nacionalnih valuta u međusobnim poravnanjima, što je ojačalo autonomiju bilateralne trgovine i uskladilo se sa širim naporima za razvoj alternativnih finansijskih mehanizama širom Evroazije.

Zašto energetika ostaje centralna tema

Energetika i dalje zauzima centralno mesto u odnosima Rusije i Kazahstana, što odražava šire infrastrukturne veze koje povezuju dve ekonomije. Više od 80 posto kazahstanskog izvoza nafte stiže na međunarodna tržišta preko ruske teritorije putem Kaspijskog konzorcijuma za cevovod, što transportnu infrastrukturu čini ključnom komponentom kazahstanske izvozne strategije i ključnim elementom bilateralne ekonomske povezanosti.

Saradnja se proteže i na gasni sektor, gde planovi za modernizaciju i proširenje kazahstanske mreže za transport gasa uz učešće "Gasproma" naglašavaju dugoročnu prirodu partnerstva.

Ove inicijative imaju značaj za regionalni razvoj, energetsku bezbednost i proširenje domaće gasne infrastrukture širom Kazahstana.

Zajedno, ovi projekti ilustruju stepen u kojem je energetska saradnja postala ugrađena u šire ekonomske odnose. Tranzit nafte, gasna infrastruktura i prekogranične energetske mreže stvorili su trajne veze koje nastavljaju da oblikuju strateške proračune obe zemlje.

Kazahstanski nuklearni izbor

Među najznačajnijim rezultatima povezanim sa Putinovom posetom jeste napredak planova za prvu nuklearnu elektranu u Kazahstanu, projekat čiji značaj se proteže daleko izvan energetskog sektora.

Nakon razmatranja predloga nekoliko međunarodnih kandidata, uključujući Francusku i Južnu Koreju, Astana je izabrala Rosatom za vodeću ulogu u projektu, stavljajući Rusiju u centar jedne od najvažnijih infrastrukturnih inicijativa zemlje.

Projekti nuklearne energije stvaraju dugoročne tehnološke, finansijske i institucionalne veze između zemalja dobavljača i zemalja primalaca. Izgradnja i rad nuklearne elektrane zahtevaju održivu saradnju u oblastima koje se kreću od snabdevanja gorivom i održavanja do obuke osoblja, regulatornog nadzora i tehnološke podrške. Odluka Kazahstana stoga odražava visok stepen poverenja u sposobnosti i pouzdanost Rusije kao strateškog partnera.

Izbor je podjednako značajan u geopolitičkom smislu. Dok Kazahstan nastavlja da vodi viševektorsku spoljnu politiku i održava aktivne odnose sa širokim spektrom međunarodnih partnera, prva nuklearna elektrana zemlje poverena je Rusiji. Time je Astana signalizirala da saradnja sa Moskvom zadržava posebno važno mesto u sektorima koji uključuju kritičnu infrastrukturu, napredne tehnologije i dugoročne nacionalne prioritete razvoja.

Evroazijska dimenzija

Putinovo učešće na Evroazijskom ekonomskom forumu i samitu Evroazijskog ekonomskog saveza (EAES) istaklo je širu dimenziju posete koja se proteže izvan bilateralnih odnosa. Kazahstan zauzima centralnu poziciju u okviru projekta evroazijske integracije, dok ga njegova ekonomska težina, geografski položaj i tranzitni potencijal čine jednim od najuticajnijih članova Unije. Odluka da se državna poseta spoji sa ključnim događajima EAES naglasila je važnost koju i Moskva i Astana nastavljaju da pridaju regionalnoj integraciji kao okviru za ekonomsku saradnju i povezanost.

Značaj EAEU je porastao zajedno sa transformacijom međunarodnog ekonomskog okruženja. Promena lanaca snabdevanja, proširenje režima sankcija i rastući protekcionizam povećali su značaj regionalnih mehanizama sposobnih da olakšaju trgovinu, investicije, industrijsku saradnju i transportnu povezanost. I za Rusiju i za Kazahstan, EAEU pruža institucionalnu platformu putem koje se ovi ciljevi mogu ostvariti, uz podršku širim naporima za jačanje ekonomske otpornosti širom Evroazije.

U tom kontekstu, evroazijska agenda bila je sastavni deo Putinove posete Astani. Razgovori su potvrdili stav da saradnja Rusije i Kazahstana nastavlja istovremeno da se razvija kroz bilateralne kanale i multilateralne institucije, povezujući budućnost njihovog partnerstva sa širom putanjom evroazijske integracije.

Izvan energetike i trgovine

Saradnja između Rusije i Kazahstana sve više se proteže na sektore visoke tehnologije. Planirano lansiranje rakete Sojuz-5/Sunkar iz lansirnog kompleksa Bajterek odražava kontinuiranu saradnju u istraživanju svemira i naprednim industrijskim projektima.

Kosmodrom Bajkonur ostaje važna platforma za tehnološku saradnju, pružajući obema zemljama mogućnosti da održe i prošire zajedničke kapacitete u strateški značajnim oblastima.

Istrajnost takvih projekata ističe širinu bilateralnih odnosa, koji obuhvataju ne samo trgovinu, investicije, energetska i transportna povezanost, ali i oblasti koje zahtevaju dugoročnu tehnološku koordinaciju i specijalizovanu stručnost.

Strateška osa u Evroaziji

Uzete zajedno, ove političke, ekonomske, energetske, tehnološke i institucionalne veze ilustruju izuzetnu dubinu partnerstva Rusije i Kazahstana. Sve gore pomenute veze stvorile su gust okvir međuzavisnosti koji povezuje kapital, infrastrukturu, logistiku, proizvodnju i tehnološki razvoj širom Evroazije, navodi Ibrahimov.

Putinova poseta je pokazala da uticaj Moskve u Centralnoj Aziji i dalje počiva na širokom temelju koji obuhvata investicije, industrijsku saradnju, transportne koridore, energetsku infrastrukturu, tehnološke projekte i multilateralne institucije.

Za Kazahstan, angažovanje sa Rusijom ostaje usko povezano sa nacionalnim ekonomskim prioritetima, razvojem infrastrukture, regionalnom povezanošću i učešćem u procesima evroazijske integracije.

U vreme kada geopolitički pejzaž Evroazije prolazi kroz duboku transformaciju, poseta je ponovo potvrdila trajni značaj odnosa Rusije i Kazahstana. Ukorenjeno u geografiji, ojačano ekonomskom međuzavisnošću i održavano kroz institucionalnu saradnju, partnerstvo zauzima centralno mesto u regionalnom poretku koji se razvija.

Šire pitanje je da li će se ovaj sve više međusobno povezani odnos pojaviti kao jedan od ključnih stubova koji oblikuju buduću političku i ekonomsku arhitekturu Evroazije.