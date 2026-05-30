Nakon najavljenih povećanja penzija, posebnu pažnju privlače prognoze za korisnike vojnih penzija, čija su primanja tradicionalno veća od prosečnih starosnih penzija zbog specifičnosti službe i ostvarenog staža.

Prema dostupnim projekcijama, prosečna vojna penzija mogla bi do kraja 2026. godine da dostigne oko 105.000 dinara. Ovaj rast bio bi posledica redovnih usklađivanja i povećanja penzija koja su planirana u narednom periodu.

Očekuje se da će novi rast dodatno unaprediti životni standard penzionisanih profesionalnih vojnih lica.

U okviru plana "Skok u budućnost - Srbija 2027"

Rast penzija povezuje se sa državnim programom „Skok u budućnost – Srbija 2027“, kojim je predviđeno da prosečna penzija u Srbiji do 2027. godine dostigne oko 650 evra.

Prema ranijim najavama, od januara 2025. godine očekivalo se dvocifreno povećanje penzija, što predstavlja osnovu za dalji rast primanja u narednim godinama.

Kako se usklađuju vojne penzije?

Vojne penzije usklađuju se na isti način kao i ostale penzije u sistemu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primenom takozvane „švajcarske formule plus“.

Visina povećanja zavisi od:

- kretanja prosečnih zarada u Srbiji;

- stope inflacije.

Ukoliko se nastave trendovi rasta zarada i stabilizacije inflacije, vojni penzioneri bi tokom 2026. godine mogli da imaju veću kupovnu moć nego prethodnih godina.

Prema podacima iz prethodnih godina, u Srbiji ima oko 70.000 korisnika vojnih penzija, koji bi bili obuhvaćeni ovim povećanjima.

Navedeni iznosi predstavljaju projekcije i procene zasnovane na trenutnim ekonomskim pokazateljima i planovima, a konačna visina penzija zavisiće od budućih odluka države i kretanja ekonomskih parametara.

