Čim temperature porastu, počinju da traže mirna mesta za izgradnju gnezda i često se nastanjuju ispod nadstrešnica, na terasama, u šupama ili potkrovljima. Ako su bile prisutne prošle godine, velike su šanse da će pokušati da se vrate i ove sezone.

Iako mnogi posežu za hemikalijama i insekticidima, jedan poznati TikTok baštovan tvrdi da postoji mnogo jednostavnije rešenje koje ne šteti ni ljudima ni prirodi.

Lažno gnezdo koje tera ose da promene adresu

TikTok kreator Gardening.with.ish podelio je trik koji već godinama koristi u svom vrtu. Ideja je iznenađujuće jednostavna — napravite lažno osinje gnezdo od crne plastične kese i kanapa.

Potrebno je da kesu zgužvate i oblikujete tako da podseća na pravo osinje gnezdo, a zatim je okačite na vidljivo mesto u dvorištu, ispod strehe ili blizu kuće.

Razlog zbog kog ova metoda funkcioniše krije se u samom ponašanju osa. One uglavnom izbegavaju teritorije za koje misle da su već zauzete drugom kolonijom. Kada primete nešto što liči na postojeće gnezdo, često odlučuju da potraže novu lokaciju. Baštovan ističe da ova prirodna metoda ne zahteva agresivna sredstva, već samo koristi instinkt samih insekata.

Važno upozorenje: trik funkcioniše samo kao prevencija

Ključno je naglasiti da ovaj trik može pomoći kao mera prevencije, ali neće rešiti problem ako su ose već napravile gnezdo. U tom slučaju potreban je drugačiji pristup.

Šta još možete da uradite da vas ose ne uznemiravaju?

Stručnjaci savetuju da posebnu pažnju obratite na kante za smeće, ostatke hrane i izvore vode u dvorištu. Ose posebno privlače slatki mirisi, voće i otvoreni otpad — naročito krajem leta kada intenzivno traže izvore šećera. Zbog toga je preporučljivo redovno prati kante za smeće, držati ih zatvorenim i ne ostavljati ostatke hrane na otvorenom.

Zašto ose nisu samo štetočine?

Iako ih većina ljudi doživljava kao napast, ose imaju važnu ulogu u ekosistemu. Pomažu u kontroli brojnih štetočina i učestvuju u oprašivanju biljaka. Zato se njihova gnezda uklanjaju samo kada predstavljaju stvaran rizik za ljude ili kućne ljubimce.

U slučaju velikog gnezda ili ako je neko od ukućana alergičan na ubod ose, stručnjaci preporučuju da uklanjanje prepustite profesionalnim službama.