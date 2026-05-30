Lou je priznao krivicu pred sudom u Ontariju u okviru sporazuma sa tužilaštvom, koje je u zamenu povuklo teže optužbe za ubistvo, prenosi BBC.

Vlasti navode da je nekadašnji kuvar prodao oko 1.200 paketa toksičnih supstanci osobama koje je pronalazio na forumima na kojima se govorilo o samoubistvima, u 40 zemalja, a skoro četvrtina smrtonosnih paketa poslata je u Veliku Britaniju.

Sve optužbe se odnose na žrtve u Kanadi, ali su porodice britanskih žrtava izrazile nezadovoljstvo nakon što britansko tužilaštvo nije podiglo optužnicu u vezi sa smrću 79 osoba u Velikoj Britaniji, koje se dovode u vezu sa njegovim proizvodima.

Krunsko tužilaštvo Velike Britanije je saopštilo da je prihvatilo sporazum iz Kanade pod uslovom da se britanske žrtve uzmu u obzir prilikom izricanja kazne.

U dopisu britanskog tužilaštva navodi se da Lou neće biti krivično gonjen u Velikoj Britaniji jer bi mogao da ospori izručenje nakon presude u Kanadi.

Tužilac Endru Hadson je ocenio da je uključivanje britanskih žrtava u kanadski postupak "najbrži i najefikasniji put" do pravde, uz ocenu da bi izručenje trajalo godinama, kao i da bi bilo blokirano pravnim pravilima.

Kenet Lou je uhapšen u maju 2023. godine nakon međunarodne istrage u kojoj je učestvovalo najmanje 11 policijskih agencija iz više od deset zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Italiju i SAD.

Tužilaštvo navodi da je njegov slučaj povezan sa smrću više osoba, uključujući i Eština Prosera-Blejka (19) iz Kanade i Britanca Tomasa Parfeta (22), koji je preminuo 2021. godine.

Porodice žrtava su izrazile bol i razočaranje, navodeći da kazneni postupak ne donosi stvarnu utehu, dok britanske vlasti poručuju da rade na sprečavanju ulaska opasnih supstanci u zemlju.

Kazna za pomaganje samoubistvu u Kanadi može iznositi do 14 godina zatvora, a izricanje presude je zakazano za 23. septembar.