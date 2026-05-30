"Ambasador Ruske Federacije u Republici Jermeniji, Sergej Pavlovič Kopirkin, pozvan je u Moskvu na konsultacije u vezi sa koracima jermenskog rukovodstva ka približavanju Evropskoj uniji, koji su štetni za saradnju u okviru Evroazijske ekonomske unije“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva, prenosi agencija RIA Novosti.

Predsednici Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgistana pozvali su juče Jermeniju da održi referendum o pridruživanju Evropskoj uniji (EU) ili ostanku u Evroazijskoj ekonomskoj uniji (EAEU), saopštila je pres-služba Kremlja.

"Delimo stav o potrebi da se što pre održi nacionalni referendum u ​​Republici Jermeniji o pridruživanju Evropskoj uniji ili ostanku u Evroazijskoj ekonomskoj uniji", navodi se u zajedničkoj izjavi usvojenoj nakon samita EAEU u Astani.

Početkom maja, ruski predsednik Vladimir Putin je pozvao Jermeniju da što pre reši pitanje pridruživanja Evropskoj uniji ili Evroazijskoj ekonomskoj uniji.

Premijer Jermenije Nikol Pašinjan nije prisustvovao samitu u Kazahstanu gde se razgovaralo o tom pitanju, navodeći kao razlog predizbornu kampanju.

Takođe je rekao da ako ta zemlja napusti EAEU, to neće učiniti iznenada, već planirano, i da referendum o tom pitanju neće biti potreban.