Najmanje 52 gerilca poginula su u sukobima između dve suparničke naoružane grupe koje se bore za kontrolu nad strateški važnim područjem za proizvodnju i krijumčarenje kokaina u Kolumbiji, saopštila je u četvrtak frakcija Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC) koja učestvuje u borbama.



Sukobi, najkrvaviji u poslednjih nekoliko meseci, izbili su uoči predsedničkih izbora koji će biti održani u nedelju, kada će Kolumbijci birati naslednika levičarskog predsednika Gustava Petra, koji se suočava s poteškoćama u sprovođenju mirovnih pregovora sa brojnim naoružanim grupama u zemlji.

Ministar odbrane Pedro Sančez potvrdio je na društvenim mrežama da je došlo do borbi u tom području, što je potvrdila i vojska, ali nijedna strana nije iznela podatke o broju poginulih. Sančez je naveo da su u region upućene vojne snage radi zaštite civilnog stanovništva.

Borbe su vođene između disidentske frakcije FARC-a koju predvodi Nestor Gregorio Vera, poznatiji kao Ivan Mordisko, i druge frakcije na čijem je čelu Aleksander Dijaz Mendoza, poznat pod nadimkom Kalarka Kordoba.

Obe grupe odbacile su mirovni sporazum iz 2016. godine, kojim je oko 13.000 pripadnika FARC-a položilo oružje.

Gerilska grupa koju predvodi Dijaz Mendoza učestvuje u mirovnim pregovorima sa Petrovom administracijom, dok je Verina frakcija ostala u sukobu sa vlastima nakon što je vlada 2024. godine suspendovala bilateralni prekid vatre sa tom grupom.

Sukobi su izbili u džunglama departmana Gvijare na jugoistoku Kolumbije, u blizini sela Baranko Kolorado.

Prošle sedmice najveća disidentska grupa FARC-a, poznata kao Glavni centralni štab, objavila je obustavu vojnih operacija protiv državnih bezbednosnih snaga širom zemlje u periodu od 20. maja do 10. juna.

Međutim, grupa nije najavila potpunu obustavu svih vojnih aktivnosti, što znači da sukobi sa drugim naoružanim grupama nisu obuhvaćeni ovom pauzom u operacijama.

Pobunjenici iz Nacionalne oslobodilačke armije (ELN) takođe su objavili zaseban prekid vatre uoči izbora tokom predstojećeg vikenda.

Oružani sukob u Kolumbiji traje više od šest decenija i finansira se prvenstveno trgovinom narkoticima i ilegalnim rudarenjem. U njemu je do sada poginulo više od 450.000 ljudi, dok su milioni bili primorani da napuste svoje domove.

