Nariškin je, na Prvom međunarodnom forumu za bezbednost koji se održava pod pokroviteljstvom Saveta bezbednosti Rusije rekao da se "NATO de fakto sprema za oružani sukob velikih razmera na istoku", prenosi RIA Novosti.

On je kazao da se evropski vladini zvaničnici teše mišlju da će moći da nadoknade svoje gubitke daljim pljačkanjem Rusije.

"Evropski moćnici se zavaravaju misleći da mogu i više nego da nadoknade svoje gubitke daljim pljačkanjem naše zemlje. Ovo vidim kao tipičan primer kolonijalnog mentaliteta i arogancije kojeg se degenerišuća evropska elita ne može da otrese", rekao je Nariškin.

Dodao je da evropske elite imaju koristi od produžavanja ukrajinskog sukoba koliko god je to moguće, i da torpeduju svaki pokušaj mirnog rešenja.

"Iz perspektive evropskih elita, u njihovom je interesu da produže ukrajinski sukob koliko god je to moguće, ludo sanjajući o strateškom iscrpljivanju Rusije i njenom konačnom porazu. Na osnovu toga, Evropljani pokušavaju da torpeduju svaki pokušaj Rusije da mirno reši sukob", istakao je Nariškin.

Prema njegovim rečima, oružje sa ukrajinskog ratišta "slobodno cirkuliše širom Evrope" i dospeva u ruke "međunarodnih terorističkih grupa".

Nariškin je kazao da Evropska unija "oprašta Kijevu sve, uključujući terorizam, korupciju, uzurpaciju vlasti, nasilje nad civilima i ratne zločine".

"Brisel i nacionalne prestonice su odlučile da zažmure na sva zverstva koja je počinila kijevska hunta... Kijevu je oprošteno sve, terorizam, korupcija, uzurpacija vlasti, nasilje nad civilima i ratni zločini", rekao je Nariškin.

On je naveo da Velika Britanija, "zli i cinični genije Evrope", podstiče svoje evropske partnere na sukob sa Rusijom.

"Posebno je neophodno pomenuti izuzetno destruktivnu ulogu koju je odigrala Velika Britanija, taj zli, cinični genije Evrope. Kao i uoči oba svetska rata, London bukvalno podstiče svoje kontinentalne saveznike na direktan sukob sa Rusijom", rekao je Nariškin, prenosi Tanjug.