Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je danas Sjedinjene Američke Države i Iran da ne obnavljaju oružani sukob koji nosi rizik od humanitarne krize velikih razmera.

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je na konferenciji za novinare da bi obnavljanje sukoba SAD i Irana imalo negativne posledice za ceo svet, prenele su RIA Novosti.

Zaharova je podsetila da je pitanje iranskog obogaćenog uranijuma jedna od glavnih tema tekućeg indirektnog dijaloga između SAD i Irana.

Iran neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su pravo na obogaćivanje uranijuma, upravljanje Ormuskim moreuzom i ukidanje sankcija, izjavio je danas šef iranskog parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Ebrahim Azizi.

Visoki zvaničnik administracije rekao je za CNN u nedelju da okvirni sporazum daje stranama "60 dana da postignu konačne dogovore".

Prema njegovim rečima, potencijalni sporazum trebalo bi da osigura da Iran nikada ne može da poseduje nuklearno oružje i obavezao bi ga da se odrekne visoko obogaćenog uranijuma.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da obogaćeni uranijum koji poseduje Iran treba da bude uništen ili u SAD, Iranu ili na nekoj drugoj prihvatljivoj lokaciji.