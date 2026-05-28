"Ne raspravljam o idiotskim izjavama", rekao je Lavrov novinaru lista Izvestija, komentarišući izjave šefice evropske diplomatije Kaje Kalas o ograničavanju ruskih oružanih snaga kao uslova za početak pregovora sa Briselom o Ukrajini.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas, uoči neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova na Kipru, da "postoje stvari koje odražavaju ustupke tražene od Ukrajine u vezi sa vojnim ograničenjem i da bi to trebalo da se odrazi i na Rusiju ako je u sporazumu".

"Postoje i pitanja koja su od šireg značaja. Ako razmislite o ruskim trupama u zemljama poput Gruzije, Moldavije, to je takođe u evropskom bezbednosnom interesu da te trupe nisu tamo i da se ne mešaju u izbore u različitim zemljama", rekla je Kalas.

