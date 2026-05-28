Sudija je u odluci napisao da su demokrate prerano pokrenule slučaj jer vlada još nije izradila nikakve manjkave liste državljana, dok Poštanska služba još nije primenila nikakva nova pravila, prenosi Rojters.

"S obzirom na to da izvršna naredba ne naređuje tužiocima da bilo šta urade, i da nijedna agencija još nije postupila u skladu sa naredbom na način koji bi mogao da našteti tužiocima, oni nisu pretrpeli nikakvu štetu u ovom trenutku", napisao je sudija Nikols, koga je na tu funkciju imenovao Tramp tokom svog prvog mandata.

Sudija je rekao da demokrate mogu ponovo da traže zabranu Trampove uredbe, nakon što savezne agencije preduzmu korake za njeno sprovođenje.

Odluka dolazi u trenutku kada su Trampovi republikanci u tesnoj borbi da zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država na novembarskim srednjoročnim izborima.

Izvršna naredba koju je Tramp potpisao 31. marta naložila je njegovoj administraciji da sastavi spisak potvrđenih američkih državljana koji imaju pravo glasa u svakoj saveznoj državi, i da koristi federalne podatke kako bi pomogla izbornim zvaničnicima države da provere ko ima pravo glasa.

Naredbom se od Poštanske službe SAD zahteva da dostavlja glasačke listiće samo biračima sa odobrene liste glasačkih listića za slanje poštom svake države, kao i da savezne države čuvaju evidenciju vezanu za izbore pet godina.

Demokrate su podnele zahtev za poništenje Trampove uredbe uz obrazloženje da ona krši prava pojedinačnih država da regulišu izbore prema Ustavu SAD.

