Pas rase rotvajler napao je danas jedno dete u centru Kragujevca. Na sreću, dete nije povređeno. Policija je odmah reagovala, uhvatila psa, kog je preuzela Služba zoohigijene.

Kod pošte u centru Kragujevca danas oko 11 sati je grupa ljudi pozivala je u pomoć policiju. Pripadnici kragujevačke Policijske uprave su im prišli i videli psa rase rotvajler, za kog su građani tvrdili da je agresivan i da ih napada.

Građani su izjavili da je tuda prolazila grupa mališana iz vrtića i da je pas povukao jedno dete za nogavicu. Na sreću, dete nije povređeno.

Policija je odmah uhvatila psa i sačekala Službu zoohigijene Javnog komunalnog preduzeća "Šumadija", koja ga je preuzela.

Policijska uprava Kragujevac sada utvrđuje ko je vlasnik psa i sve okolnosti ovog događaja.

