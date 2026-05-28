Jun donosi smelu energiju i sve što ste ikada želeli je na dohvat ruke. Pošto šest planeta menja znake do kraja meseca, energija je jaka i često ćete reći „da“ ostvarenju želja i rizika koji iznenada izgledaju vredni truda.
Jun nosi mešavinu energije Raka i Lava, što mnogima pomaže da poštuju ono što je najvažnije, ali i da slede svoje najdublje snove.
Evo koji su srećni dani svakog znaka:
Ovan
Najsrećniji dan u mesecu: subota, 13. jun
Živite svoj najbolji život, Ovne. Ovo je vaše vreme radosti. 13. juna, Venera ulazi u Lava do 9. jula, stvarajući kreativan i radostan period. Energija Lava vlada kreativnošću i načinom na koji živite svoj najbolji život.
Podstiče vas da date prioritet sreći i onome što vam donosi vrednost. Bez obzira da li se vraćate umetnosti ili započinjete novi hobi, ova energija vam pomaže da se zaljubite u ono što radite. Budite hrabri, iskoristite nove šanse i živite bez zadržavanja.
Bik
Najsrećniji dan u mesecu: ponedeljak, 29. jun
Sreća uvek dolazi na vreme, Biče. Pun Mesec u Jarcu izlazi 29. juna u vašoj kući sreće i obilja. Mlad Mesec u Jarcu bio je 18. januara, pa razmislite šta ste tada radili ili šta se dešavalo u vašem životu.
Energija Jarca vas podstiče da izađete iz svoje zone udobnosti i prigrlite nove početke. Ovaj pun Mesec može označiti početak novog poglavlja, pa čak i potpuno novog života. Verujte da sreća dolazi s vremenom i napravite korak napred.
Blizanci
Najsrećniji dan u mesecu: petak, 5. jun
Uložite u smislen život, Blizanci. 5. juna, asteroid Juno ide retrogradno u Vodoliji do 16. septembra. Tokom retrogradnog kretanja, nakratko se vraća u Jarca i podstiče vas da napravite promene koje su vam potrebne.
Živeti smislen život znači živeti u skladu sa svojom svrhom. Ovaj period donosi veliku sreću, ali i mentalnu i emocionalnu jasnoću o tome šta ispunjen život zaista znači za vas.
Rak
Najsrećniji dan u mesecu: ponedeljak, 8. jun
Opustite se, Rakovi. 8. juna, poslednja četvrt Meseca u Ribama donosi energiju oslobođenja i razmišljanja. Pomaže vam da shvatite šta vas je sputavalo.
Možda želite da pobegnete od posla ili veza. Ova energija vam pomaže da prepoznate gde ste se zadovoljavali premalo i da se krećete ka onome što vas zaista ispunjava.
Lav
Najsrećniji dan u mesecu: petak, 19. jun
Zaslužujete mesto za svakim stolom, Lava. 19. juna, Hiron ulazi u Bika, započinjući novi ciklus dubokog isceljenja koji vodi većem uspehu.
Ova energija vam pomaže da shvatite da možete biti svoj iscelitelj. U Biku se ovo odnosi na karijeru i profesionalne mogućnosti. Potvrdite sebi da zaslužujete uspeh i vidljivost.
Devica
Najsrećniji dan u mesecu: nedelja, 28. jun
Pratite motivaciju, Devica. Mars ulazi u Blizance 28. juna i donosi snažnu energiju karijere.
Ulazite u veoma aktivan poslovni period koji traje do 11. avgusta. Biće potrebno uravnotežiti posao i lični život, ali trud će se isplatiti. Ključ je odlučnost.
Vaga
Najsrećniji dan u mesecu: nedelja, 21. jun
Dozvolite sebi da zablistate, Vage. Ulazak Sunca u Raka 21. juna donosi uspeh u karijeri.
Ovo je period povećane vidljivosti i manifestacije, posebno u pomagačkim profesijama ili dugoročnim snovima. Vreme je da budete primećeni.
Škorpija
Najsrećniji dan u mesecu: utorak, 30. jun
Ovo je samo početak, Škorpije. Jupiter ulazi u Lava 30. juna i donosi veliki profesionalni rast i sreću.
Moguće su nove prilike, posao ili preseljenje. Bićete primećeni i moraćete brzo da reagujete.
Strelac
Najsrećniji dan u mesecu: subota, 13. jun
Uživajte u životu, Strelče. Venera ulazi u Lava 13. juna, donoseći sreću, putovanja i obilje.
Ovo je period avanture, učenja i uživanja u životu. Vreme je da iskoristite sve što ste stvorili.
Jarac
Najsrećniji dan u mesecu: nedelja, 21. jun
Ne žurite, Jarče. Prva četvrt Meseca u Vagi 21. juna donosi potrebu za uravnoteženom karijerom.
Idite korak po korak i fokusirajte se na proces, a ne samo na cilj.
Vodolija
Najsrećniji dan u mesecu: nedelja, 14. jun
Novi početak, Vodolija. Mlad Mesec u Blizancima 14. juna donosi radost i samorazvoj.
Vreme je da živite autentično i sledite ono što vas čini srećnim.
Ribe
Najsrećniji dan u mesecu: ponedeljak, 1. jun
Budite nežni prema sebi, Ribe. Merkur ulazi u Raka 1. juna i donosi emocionalno osetljiv period.
Intuicija je pojačana, a moguće su i nostalgične emocije. Fokusirajte se na srce i unutrašnji mir, piše Your tango.
