Jun donosi smelu energiju i sve što ste ikada želeli je na dohvat ruke. Pošto šest planeta menja znake do kraja meseca, energija je jaka i često ćete reći „da“ ostvarenju želja i rizika koji iznenada izgledaju vredni truda.

Jun nosi mešavinu energije Raka i Lava, što mnogima pomaže da poštuju ono što je najvažnije, ali i da slede svoje najdublje snove.

Evo koji su srećni dani svakog znaka:

Ovan

Najsrećniji dan u mesecu: subota, 13. jun

Živite svoj najbolji život, Ovne. Ovo je vaše vreme radosti. 13. juna, Venera ulazi u Lava do 9. jula, stvarajući kreativan i radostan period. Energija Lava vlada kreativnošću i načinom na koji živite svoj najbolji život.

Podstiče vas da date prioritet sreći i onome što vam donosi vrednost. Bez obzira da li se vraćate umetnosti ili započinjete novi hobi, ova energija vam pomaže da se zaljubite u ono što radite. Budite hrabri, iskoristite nove šanse i živite bez zadržavanja.

Bik

Najsrećniji dan u mesecu: ponedeljak, 29. jun

Sreća uvek dolazi na vreme, Biče. Pun Mesec u Jarcu izlazi 29. juna u vašoj kući sreće i obilja. Mlad Mesec u Jarcu bio je 18. januara, pa razmislite šta ste tada radili ili šta se dešavalo u vašem životu.

Energija Jarca vas podstiče da izađete iz svoje zone udobnosti i prigrlite nove početke. Ovaj pun Mesec može označiti početak novog poglavlja, pa čak i potpuno novog života. Verujte da sreća dolazi s vremenom i napravite korak napred.

Blizanci

Najsrećniji dan u mesecu: petak, 5. jun

Uložite u smislen život, Blizanci. 5. juna, asteroid Juno ide retrogradno u Vodoliji do 16. septembra. Tokom retrogradnog kretanja, nakratko se vraća u Jarca i podstiče vas da napravite promene koje su vam potrebne.

Živeti smislen život znači živeti u skladu sa svojom svrhom. Ovaj period donosi veliku sreću, ali i mentalnu i emocionalnu jasnoću o tome šta ispunjen život zaista znači za vas.

Rak

Najsrećniji dan u mesecu: ponedeljak, 8. jun

Opustite se, Rakovi. 8. juna, poslednja četvrt Meseca u Ribama donosi energiju oslobođenja i razmišljanja. Pomaže vam da shvatite šta vas je sputavalo.

Možda želite da pobegnete od posla ili veza. Ova energija vam pomaže da prepoznate gde ste se zadovoljavali premalo i da se krećete ka onome što vas zaista ispunjava.

Lav

Najsrećniji dan u mesecu: petak, 19. jun

Zaslužujete mesto za svakim stolom, Lava. 19. juna, Hiron ulazi u Bika, započinjući novi ciklus dubokog isceljenja koji vodi većem uspehu.

Ova energija vam pomaže da shvatite da možete biti svoj iscelitelj. U Biku se ovo odnosi na karijeru i profesionalne mogućnosti. Potvrdite sebi da zaslužujete uspeh i vidljivost.

Devica

Najsrećniji dan u mesecu: nedelja, 28. jun

Pratite motivaciju, Devica. Mars ulazi u Blizance 28. juna i donosi snažnu energiju karijere.

Ulazite u veoma aktivan poslovni period koji traje do 11. avgusta. Biće potrebno uravnotežiti posao i lični život, ali trud će se isplatiti. Ključ je odlučnost.

Vaga

Najsrećniji dan u mesecu: nedelja, 21. jun

Dozvolite sebi da zablistate, Vage. Ulazak Sunca u Raka 21. juna donosi uspeh u karijeri.

Ovo je period povećane vidljivosti i manifestacije, posebno u pomagačkim profesijama ili dugoročnim snovima. Vreme je da budete primećeni.

Škorpija

Najsrećniji dan u mesecu: utorak, 30. jun

Ovo je samo početak, Škorpije. Jupiter ulazi u Lava 30. juna i donosi veliki profesionalni rast i sreću.

Moguće su nove prilike, posao ili preseljenje. Bićete primećeni i moraćete brzo da reagujete.

Strelac

Najsrećniji dan u mesecu: subota, 13. jun

Uživajte u životu, Strelče. Venera ulazi u Lava 13. juna, donoseći sreću, putovanja i obilje.

Ovo je period avanture, učenja i uživanja u životu. Vreme je da iskoristite sve što ste stvorili.

Jarac

Najsrećniji dan u mesecu: nedelja, 21. jun

Ne žurite, Jarče. Prva četvrt Meseca u Vagi 21. juna donosi potrebu za uravnoteženom karijerom.

Idite korak po korak i fokusirajte se na proces, a ne samo na cilj.

Vodolija

Najsrećniji dan u mesecu: nedelja, 14. jun

Novi početak, Vodolija. Mlad Mesec u Blizancima 14. juna donosi radost i samorazvoj.

Vreme je da živite autentično i sledite ono što vas čini srećnim.

Ribe

Najsrećniji dan u mesecu: ponedeljak, 1. jun

Budite nežni prema sebi, Ribe. Merkur ulazi u Raka 1. juna i donosi emocionalno osetljiv period.

Intuicija je pojačana, a moguće su i nostalgične emocije. Fokusirajte se na srce i unutrašnji mir, piše Your tango.