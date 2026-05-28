Ljudi generacijama neguju i prenose verovanja vezana za ovu mirnu bubicu, a mnoga od njih postoje i danas. Šta zapravo znači kada bubamara sleti baš na vas?

Zašto se bubamara smatra simbolom sreće?

Bubamara je izuzetno korisna insektu — tera štetne insekte sa cveća i povrća, zbog čega su je oduvek smatrali zaštitnicom bašte i prirode. Upravo zbog svoje korisnosti, ali i upečatljive crvene boje, bubamara je kroz vekove postala univerzalni simbol sreće i blagostanja u gotovo svim kulturama sveta.

Bubamare se pojavljuju u proleće, pa se stoga smatraju simbolom ponovnog rođenja i plodnosti. Na dalekom istoku veruje se da bubamare bude određenu energiju i utiču na čakre — koja će tačno biti aktivirana zavisi od boje bubamare.

Bubamara u hrišćanskoj tradiciji — božja ovčica i Bogorodica

U našem narodu bubamara se često naziva božjom ovčicom. Engleski naziv "ladybug" skraćenica je od "Our Lady's bug", što se prevodi kao gospina buba — pri čemu se pod "gospom" misli na Bogorodicu Mariju.

U Velikoj Britaniji, Italiji i Nemačkoj bubamara se smatra jakim hrišćanskim simbolom i znakom poslatim od Bogorodice. U pravoslavnim kulturama bubamara se vezuje za kult Arhangela Mihaila.

Verovanja o bubamari u evropskim zemljama

Evropska verovanja o bubamari uglavnom se tiču lepih i pozitivnih stvari:

U Francuskoj postoji verovanje da bubamara pomaže ljudima koji se loše osećaju — pruža utehu i negativne misli pretvara u pozitivne. Kada sleti na ruku mladića, veruje se da mu predviđa skoru ženidbu.

Devojke koje čekaju udaju, prema starom verovanju, postavljaju bubamaru na vrh kažiprsta i odbrojavaju sekunde do njenog poletanja — koliko sekundi prođe, toliko godina će još proći do udaje.

U Holandiji veruju da sletanje bubamare na venčanicu mlade predskazuje da će imati mnogo dece.

Šta znači boja bubamare?

Crvena boja bubamare podseća na vatru i krv te simboliše život i ljubav. Veruje se da bubamara koja sleti na vas prenosi srećnu poruku ili simbolizuje nečiju žudnju prema vama.

Šta znači mrtva bubamara?

Ukoliko na svojoj odeći primetite uginulu bubamaru, to prema verovanjima nosi loš znak. Mrtva bubamara može da simbolizuje opasnost u vašem okruženju ili kraj nekog dobrog, lepog i uspešnog perioda u životu.