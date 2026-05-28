Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ hitno se oglasilo povodom dešavanja na savskom nasipu u Beogradu i upozorilo građane da ne nasedaju na dezinformacije i pokušaje politizacije teme koja, kako navode, direktno utiče na bezbednost ljudi, imovine i infrastrukture.

Kako je saopšteno, na nasipu se trenutno izvode radovi čiji je osnovni cilj dodatno podizanje bezbednosti sistema odbrane od poplava i zaštita Novog Beograda od velikih voda reke Save.

Iz „Srbijavoda“ navode da je deo radova usmeren na stabilizaciju i unapređenje odbrambene linije, kao i izgradnju alternativne saobraćajnice kojom bi se teški saobraćaj izmestio sa krune nasipa, što su, kako ističu, građani godinama tražili.

– Završetkom projekta građani će dobiti bezbedniji i stabilniji nasip, izmešten teški saobraćaj sa krune nasipa, uređene pešačke i biciklističke staze, novi zeleni pojas i uređeniji prostor za rekreaciju – navodi se u saopštenju.

Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da je, zbog fizičkog sprečavanja radova od strane manje grupe građana, odbrambena linija trenutno ostala otvorena.

Iz tog razloga iz „Srbijavoda“ upozoravaju da je od ključne važnosti da se radovi što pre završe kako bi sistem zaštite od poplava ponovo bio potpuno funkcionalan i bezbedan.

– Nažalost, usled fizičkog sprečavanja radova od strane pojedinaca, odbrambena linija je trenutno otvorena, zbog čega je od izuzetne važnosti da se radovi što pre privedu kraju – saopštili su iz preduzeća.

U saopštenju se navodi i da javnost dodatno zbunjuju pozivanja na odluku Upravnog suda koja, kako tvrde, do ovog trenutka nije ni dostavljena „Srbijavodama“ kao strani u postupku.

Preduzeće poručuje da će nastaviti da postupa isključivo u skladu sa zakonom, stručnim standardima i interesima građana Srbije.