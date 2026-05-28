"Ovo gnusno kršenje primirja od strane iranskog režima dogodilo se nekoliko sati nakon što su iranske snage lansirale pet jednosmernih dronova koji su predstavljali jasnu pretnju Ormuskom moreuzu i regionu. Američke snage su uspešno presrele sve dronove, što je takođe sprečilo šesto lansiranje drona sa iranskog kontrolnog punkta u Bandar Abasu", navodi se u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X.

Centralna komanda SAD i regionalni partneri ostaju odmereni i oprezni dok nastavljaju da brane snage i interese od "neopravdane iranske agresije", dodaje se u saopštenju.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je ranije danas da je gađao američku vazduhoplovnu bazu u 4.50 sati po lokalnom vremenu, nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abas, ne navodeći gde se nalazi američka baza koja je bila meta napada.

Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i četiri iranska borbena drona koji su predstavljali pretnju oko Ormuskog moreuza, izjavio je američki zvaničnik.