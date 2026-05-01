Vučić je u Kragujevcu, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da postoje ljudi koji nisu ponosni na to što smo u našoj zemlji ugostili predsednike, suverene svih najvažnijih zemalja sveta i da ti ljudi ko god dođe, iz bilo koje zemlje, napadaju tu zemlju.

"Toliko je sraman taj napad na Švajcarsku da nemam reči. Inače, da podsetim neki sa sestrinske televizije N1, Nova S, su rekli kako u Švajcarskoj žive izrodi, najgori ljudi, oterani tamo da nestanu - Nemci, Francuzi, Italijani, pošto su valjda u svojim zemljama bili najgori", dodao je Vučić.

Rekao je da je takva mržnja izazvana time što je švajcarski predsednik uputio nekoliko pristojnih rečenica našoj zemlji.

"Pošto je valjda trebalo da kaže da naša zemlja propada, a on čovek vidi da radimo sve bolje. Nikad nisam razumeo ljude koji će svaki svoj lični interes da pretpostave interesu države i interesu naroda", istakao je Vučić.

Podsetimo, voditelji emisije "Mentalno razgibavanje" na televiziji Nova S su se 29. aprila podsmevali Švajcvarskoj i iznosili uvrede na račun te zemlje i naroda, dan nakon posete predsednika Švajcarske Gi Parmelana Srbiji.

"Imaju tri jezika, znači čudna je to nacija. Drugo, naši ih tamo ne vole. Ja sam više puta bio u Švajcarskoj, znači to su... znaš kako ih opisuju. Znaš kako je nastala Švajcarska? Najgore iz Italije, Francuske i Nemačke poslali u Alpe da izumru tamo, ovi napravili državu. Znači, to je viđenje naših o Švajcarcima", saglasni su novinari lažovske televizije.

