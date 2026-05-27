Izraelska javna televizija KAN, pozivajući se na bezbednosne izvore, navodi da Vašington namerava da zadrži snage u regionu najmanje do kraja godine, uz već postojeće američke jedinice stacionirane širom Bliskog istoka.

Televizija KAN je izvestila kako satelitski snimci, analizirani u periodu od početka izraelskih napada na Iran 28. februara do prošle nedelje, pokazuju dosad nezabeleženo razmeštanje američkih borbenih aviona i vazduhoplova za dopunu goriva u Izraelu.

Prema izveštaju, borbeni avioni F-22 nalaze se u vazduhoplovnoj bazi Ovda na jugu zemlje, dok su desetine američkih aviona za snabdevanje gorivom stacionirane na aerodromima Ben Gurion i Ramon.

Navodi se da su avioni raspoređeni na više lokacija i da se u ovoj fazi ne očekuje njihovo povlačenje.

Posledice po civilno vazduhoplovstvo

Ovakvo razmeštanje američkih snaga izazvalo je zabrinutost zbog uticaja na civilno vazduhoplovstvo i kapacitete aerodroma. Izraelski Kanal 12 već je ranije izvestio da desetine američkih aviona za dopunu goriva na aerodromima Ben Gurion i Ramon utiču na red letenja i cene avionskih karata.

Na probleme je upozorio i šef Uprave za civilno vazduhoplovstvo Šmuel Zakai, koji je izjavio da Ben Gurion funkcioniše "kao vojna baza, a ne kao civilni aerodrom".

U izveštaju se takođe upozorava da bi nastavak ovakvog stanja mogao da zakomplikuje letnju turističku sezonu i odvrati strane avio-kompanije od uvođenja dodatnih letova.

Zanimljivo je, kako ističe KAN, da je neuobičajeno veliki američki vojni kontingent ostao u Izraelu i nakon što je prošlog meseca na snagu stupio prekid vatre sa Iranom.