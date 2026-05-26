Izraelske odbrambene snage (IDF) proširile su poslednjih dana kopnene operacije izvan definisane bezbednosne zone u pojedinim delovima južnog Libana, u okviru nastojanja da potisnu operativce libanske militantne grupe Hezbolah severnije i smanje pretnju od napada eksplozivnim dronovima na zajednice na severu Izraela, javljaju izraelski mediji.

U izveštajima, u kojima se navode saznanja neimenovanog bezbednosnog izvora, izraelske trupe sprovode ciljane racije zasnovane na obaveštajnim podacima i izvan prednje linije odbrane i severno od reke Litani, fokusirajući se na područja u kojima Hezbolah ima infrastrukturu i operativna uporišta, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska, kako se navodi, smatra da bi udaljavanje snaga Hezbolaha od granice moglo da doprinese smanjenju pretnje za stanovnike severnih izraelskih zajednica.

Operacije se odvijaju paralelno sa pojačanim vazdušnim napadima izraelskog ratnog vazduhoplovstva širom južnog Libana, dok su IDF tokom noći gađale više od 100 ciljeva Hezbolaha.

Sukobi između Izraela i Hezbolaha počeli su 2. marta, dva dana nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran, posle čega je libanska militantna grupa napala izraelsku teritoriju.

U znak odmazde, Izrael je počeo napade na južni Liban i glavni grad, Bejrut, kao i druga područja.

U međuvremenu, Hezbolah se odupirao pritisku libanske vlade da se razoruža.